Оксана Воеводина получила престижную должность после развода с экс-королем Малайзии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
Фотография с рабочей встречи, которой поделилась мать-одиночка Оксана Воеводина, несомненно порадовала ее подписчиков. «Как многие уже знают, по образованию я — маркетолог, сейчас я работаю директором по маркетингу и международным коммуникациям», — похвасталась она.
«Одно из направлений нашей работы — международные коммуникации, мы помогаем российским компаниям выходить на зарубежные рынки, а иностранным находить партнеров в России. У нас обширная сеть партнеров в Европе и Азии, еженедельно мы с исполнительным директором проводим встречи с партнерами, потенциальными и постоянными клиентами. Вчера была приятная встреча с коллегами из Таиланда по потенциальному сотрудничеству, подробности пока не разглашаем :) Но встреча оставила теплые впечатления и уважение к таиландским партнерам, женщины, достигшие таких успехов в бизнесе всегда вызывают восхищение», — рассказала она о своих обязанностях.
С королем Малайзии Мухаммадом V, который стал отцом ее ребенка, Оксана Воеводина познакомилась, когда работала на выставке. В прошлом она участвовала в конкурсах красоты, пыталась заниматься бизнесом. Новая должность стала шагом вперед для молодой мамы.
Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!