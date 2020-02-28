Оксана Воеводина получила престижную должность после развода с экс-королем Малайзии

«Одно из направлений нашей работы — международные коммуникации, мы помогаем российским компаниям выходить на зарубежные рынки, а иностранным находить партнеров в России. У нас обширная сеть партнеров в Европе и Азии, еженедельно мы с исполнительным директором проводим встречи с партнерами, потенциальными и постоянными клиентами. Вчера была приятная встреча с коллегами из Таиланда по потенциальному сотрудничеству, подробности пока не разглашаем :) Но встреча оставила теплые впечатления и уважение к таиландским партнерам, женщины, достигшие таких успехов в бизнесе всегда вызывают восхищение», — рассказала она о своих обязанностях.

С королем Малайзии Мухаммадом V, который стал отцом ее ребенка, Оксана Воеводина познакомилась, когда работала на выставке. В прошлом она участвовала в конкурсах красоты, пыталась заниматься бизнесом. Новая должность стала шагом вперед для молодой мамы.

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