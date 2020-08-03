Мимими дня: маленький сын Александра Овечкина забивает шайбы в ворота

«Невероятный Чемпион!!!» — восхищается Катя Лель.

«Какой сладкий чемпион», — вторит коллеге Жасмин.

«Молодец!» — оценила достижения мальчика Марина Юдашкина.

«Сладкий чемпион!!! Браво!!! Будущее нашего любимого хоккея», «Парень в памперсе закидывает быстрее и мощнее, чем я в 40», «Класс..весь в папу», «Ой, ты, господи, маленький хоккеист», «Все в цель… Браво, Сережка», «Будущий чемпион!!!», «Это самое милое видео за сегодня», «Вот, что значит гены!!!!!», «Достойная смена подрастает», «Молодец, броски профессионала», «Очень бодро. Овечкин!!!!», «Это гены)))) Самый маленький чемпион!!!» — комментируют подписчики Анастасии.

Напомним, младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская и звезда мирового хоккея Александр Овечкин узаконили отношения в 2016 году, а спустя год устроили пышную свадьбу в Подмосковье. В августе 2018 года у пары родился первенец Сергей, а в мае 2020 года на свет появился его брат, которого назвали Ильей.