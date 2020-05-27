Александр Овечкин стал отцом во второй раз и назвал имя новорожденного сына

34-летний Александр Овечкин с супругой Анастасией стали родителями во второй раз. 27 мая у пары родился еще один сын, которого назвали Ильей.

Хоккеист признался подписчикам, что он самый счастливый на свете, и показал нежное фото с женой и новорожденным сыном.

«Спасибо тебе, моя любимая за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!», — подписал снимок счастливый отец.