Александр Овечкин стал отцом во второй раз и назвал имя новорожденного сына
Фото: Instagram
34-летний Александр Овечкин с супругой Анастасией стали родителями во второй раз. 27 мая у пары родился еще один сын, которого назвали Ильей.
Хоккеист признался подписчикам, что он самый счастливый на свете, и показал нежное фото с женой и новорожденным сыном.
«Спасибо тебе, моя любимая за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!», — подписал снимок счастливый отец.
В своем микроблоге Анастасия Овечкина больше рассказала о малыше: «27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. 55 см, 3800 г! Мы самые счастливые».
Напомним, у пары уже есть 1,5-годовалый сын Сережа.
Фото и видео: Instagram
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