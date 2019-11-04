Мимими дня: Лера Кудрявцева показала, как развлекается с годовалой дочерью в детском центре
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Фото: Instagram
Лера Кудрявцева часто делится с подписчиками фотографиями и видео со своей годовалой дочерью. Поклонники актрисы и телеведущей и ее супруга — хоккеиста Игоря Макарова не перестают удивляться, как хороша малышка.
В этот раз Лера опубликовала в сториз «отчет» о походе всей семьей на детскую развлекательную площадку. Там, малышка Маша училась рулить в игрушечной машине, а родители подбадривали ее и рассказывали, как нужно держать руль.
Телеведущая даже «поныряла» с дочкой в бассейне с шариками.
Фото: Instagram
Впервые Кудрявцева и Макаров показали дочь, когда ей исполнился год. Лера вышла замуж за Игоря, который моложе нее на 16 лет, в 2013 году. У Леры, кроме Маши, есть 29-летний сын Жан от первого брака с музыкантом «Ласкового мая» Сергея Линюка. У телеведущей также растет годовалый внук Лев, которого назвали в честь отца Кудрявцевой.
Фото и видео: Instagram
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