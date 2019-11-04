Мимими дня: Лера Кудрявцева показала, как развлекается с годовалой дочерью в детском центре

Лера Кудрявцева часто делится с подписчиками фотографиями и видео со своей годовалой дочерью. Поклонники актрисы и телеведущей и ее супруга — хоккеиста Игоря Макарова не перестают удивляться, как хороша малышка.

В этот раз Лера опубликовала в сториз «отчет» о походе всей семьей на детскую развлекательную площадку. Там, малышка Маша училась рулить в игрушечной машине, а родители подбадривали ее и рассказывали, как нужно держать руль.