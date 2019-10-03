48-летняя Лера Кудрявцева показала модницу-дочь: «Ты на елку собралась?»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 13
Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
Годовалая дочь Леры Кудрявцевой уже готовится к новогодним праздникам.
Долгое время телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров скрывали лицо своей дочери. После того, как маленькой Маше исполнился годик и ее покрестили, родители начали размещать фотографии и видеоролики с ней в своих блогах.
«Ты на елку собралась?», — шутит звездная мама.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!