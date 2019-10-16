«Глаза — синие озера»: поклонники Леры Кудрявцевой восхищены кукольной внешностью ее дочери

«Лерааа, это счастье», «Милашка какая», «Куколка», «Машеньке так идет эта курточка, кукла самая настоящая», «Лера это невероятно!!!! У доченьки ваши пронзительные глазки», «Какие глазки выразительные! Будто подкрашены)) Красивая девочка», «Да. Машенька на маму становится похожа, глаза точно мамины», «На Вас похожа», «А глаза то, папины», «Глаза неземные», «Вот это я понимаю — глаза — синие озера», «Реснички шикарные», «Такая смешная, носик красный», «А сколько у Машки зубов?) Красотка», «Как же на мамулю твою похожа», — обсуждают подписчики.