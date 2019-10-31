«Мои щеки любимые»: Лера Кудрявцева показала, как ее дочь занимается с педагогом

Лена — педагог, который специализируется на развивающих играх с детьми.

«Какая сладенькая», — восхитилась Анна Семенович.

«Я тоже Семочке такую коробочку с ленточками делала», — написала Эвелина Бледанс.

«Нами так не занимались... Совершенно другое детство! Браво, Лера», — одобрила Лариса Гузеева.