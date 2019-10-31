«Мои щеки любимые»: Лера Кудрявцева показала, как ее дочь занимается с педагогом
Лера Кудрявцева опубликовала новое видео с подрастающей дочкой.
«Мои щеки любимые. Занимаемся с Леночкой», — написала звездная мама.
Лена — педагог, который специализируется на развивающих играх с детьми.
«Какая сладенькая», — восхитилась Анна Семенович.
«Я тоже Семочке такую коробочку с ленточками делала», — написала Эвелина Бледанс.
«Нами так не занимались... Совершенно другое детство! Браво, Лера», — одобрила Лариса Гузеева.
Фото и видео: instagram
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