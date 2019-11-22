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Мимими дня: Эмин показал подросшую дочь Афину и милых старших детей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Эмин со своей «армией» детей

Фото: Instagram

Артист разрывается между двумя городами, чтобы как можно больше времени проводить с наследниками.

У 39-летнего Эмина растут четверо детей: два сына и дочь от первого брака с Лейлой Алиевой и еще одна малышка от второго брака с Аленой Гавриловой. Артиста признается, что ему приходится жить на две страны — Россию и Азербайджан, чтобы часто видеть детей.

Эмин с родителями

Во время очередной встречи с наследниками Эмин показал подросшую дочь Афину, которую целуют старшие брат с сестрой. Правда, лица малышки по-прежнему не видно — родители пока не показывают ее посторонним.

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❤️❤️❤️

Публикация от eminofficial (@eminofficial)

«Какая уже большая доченька младшая! И няньки тоже так выросли за лето», «Как это мило», «Я, будучи папиной дочкой, знаю, что такое отцовская любовь!», «Там, где живет любовь. Очень рада за вас и вашу семью! Пусть ваши дети будут здоровы и счастливы», — пожелали артисту в комментариях.

Страница в Instagram бизнесмена, артиста и шоумена похожа на семейный альбом. Несмотря на огромную занятость и плотный график, Эмин всегда успевает слетать на пару дней к детям в Баку, где они живут с матерью. Часто Амина, Али и Микаил прилетают к отцу в Москву.

Фото и видео: Instagram

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