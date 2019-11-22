Мимими дня: Эмин показал подросшую дочь Афину и милых старших детей

«Какая уже большая доченька младшая! И няньки тоже так выросли за лето», «Как это мило», «Я, будучи папиной дочкой, знаю, что такое отцовская любовь!», «Там, где живет любовь. Очень рада за вас и вашу семью! Пусть ваши дети будут здоровы и счастливы», — пожелали артисту в комментариях.

Страница в Instagram бизнесмена, артиста и шоумена похожа на семейный альбом. Несмотря на огромную занятость и плотный график, Эмин всегда успевает слетать на пару дней к детям в Баку, где они живут с матерью. Часто Амина, Али и Микаил прилетают к отцу в Москву.