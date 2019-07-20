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Мимими дня: Эмин показал, как кормит семимесячную дочь

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Фото: Instagram Эмина Агаларова
Нежное фото появилось в Instagram популярного певца и бизнесмена.

В канун Нового, 2019, года Эмин Агалоров стал многодетным отцом — его супруга, модель Алена Гаврилова, родила дочь Афину. Пара редко публикует фотографии малышки, поэтому кадры с девочкой всегда собирают огромное количество лайков и умиленных комментариев. Несколько часов назад певец и бизнесмен показал, как кормит малютку из бутылочки: «Волшебный вечер пятницы! Каждый ребенок — чудо».

«Дети -это наша жизнь и счастье!», «Ух, какая прелесть 😍😍😍!!! Счастливый Папа с очаровательной дочурочкой!!!», «Афина не хочет фотографироваться)) Вы счастливый папа», « Прелесть мамина и папина, крепкого здоровья вам и вашей малышке», «Мамина, папина : невероятная, нежная , принцесса-доченька Афиночка, плод любви родителей», «Как мимимишечно!!! Папулька)», — восторгаются фолловеры.

Эмин с малышкой-дочкой

Напомним, у Эмина есть двое сыновей от Лейлы Алиевой. Кроме того, певец воспитывает приемную дочь бывшей супруги, как родную, поэтому в его блоге часто можно увидеть фотографии с тремя подросшими детьми. У Алены Гавриловой есть 11-летний сын Рустам от олигарха Рустама Тарико.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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