Мимими дня: Эмин показал, как кормит семимесячную дочь

В канун Нового, 2019, года Эмин Агалоров стал многодетным отцом — его супруга, модель Алена Гаврилова, родила дочь Афину. Пара редко публикует фотографии малышки, поэтому кадры с девочкой всегда собирают огромное количество лайков и умиленных комментариев. Несколько часов назад певец и бизнесмен показал, как кормит малютку из бутылочки: «Волшебный вечер пятницы! Каждый ребенок — чудо».

«Дети -это наша жизнь и счастье!», «Ух, какая прелесть 😍😍😍!!! Счастливый Папа с очаровательной дочурочкой!!!», «Афина не хочет фотографироваться)) Вы счастливый папа», « Прелесть мамина и папина, крепкого здоровья вам и вашей малышке», «Мамина, папина : невероятная, нежная , принцесса-доченька Афиночка, плод любви родителей», «Как мимимишечно!!! Папулька)», — восторгаются фолловеры.