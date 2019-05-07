«Разрываюсь между Москвой и Баку»: Эмин рассказал, как успевает воспитывать четверых детей

«Мы ее везде возим с собой, - рассказывает многодетный отец. – Характером она вся в маму – невозмутимая и спокойная».

Эмин также признался, что он разрывается между Москвой и Баку, где живут трое его старших детей. В Азербайджан певец летает несколько раз в месяц, чтобы уделять время всем детям. Отец рассказывает, что не перегружает детей музыкой и не приучает их к классике, как делают многие артисты. Он хочет, чтобы дети пошли по его стопам, но не навязывает им свои вкусы.