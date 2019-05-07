«Разрываюсь между Москвой и Баку»: Эмин рассказал, как успевает воспитывать четверых детей

В Дубае на днях завершился фестиваль «Жара» Эмина Агаларова. В Эмираты певец летал с отцом, женой и маленькой дочкой Афиной. Там в перерывах между подготовкой к большому мероприятию семья отдыхала, загорала и ходила на шопинг. Эмин не раз отмечал, что ему успешно удается сочетать работу и досуг. В интервью «СтарХиту» певец и продюсер рассказал, что четырехмесячная Афина была в Дубае уже несколько раз.
Фото: Instagram
«Мы ее везде возим с собой, - рассказывает многодетный отец. – Характером она вся в маму – невозмутимая и спокойная».
Эмин также признался, что он разрывается между Москвой и Баку, где живут трое его старших детей. В Азербайджан певец летает несколько раз в месяц, чтобы уделять время всем детям. Отец рассказывает, что не перегружает детей музыкой и не приучает их к классике, как делают многие артисты. Он хочет, чтобы дети пошли по его стопам, но не навязывает им свои вкусы.
«Я попозже познакомлю их со своими любимыми артистами. Старшей дочке Амине уже пять лет. Недавно ей подарили караоке, она этого давно хотела. Мы пели с ней детские песни. Она стеснялась, но получилось все равно хорошо, — рассказывает Эмин. – Девочек приятней воспитывать – их легче потискать. А пацаны у меня воины, права качают!».
Следующий фестиваль «Жара» пройдет в конце июля в Баку. Эмин активно готовится к мероприятию.
«Осенью я отправлюсь в тур по России и Германии, а в августе устрою отпуск, чтобы набраться сил», - говорит артист.
А вам нравится Эмин?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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