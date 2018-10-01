«Трудовые люди»: Максим Галкин учит сына ухаживать за садом

Мнение подписчиков по поводу этого видео разделилось.

«Правильно! Труд облагораживает человека», «Как приятно смотреть на человека, который работает физически», «Максим, ну вы настоящий мужчина», «Макс, хозяин!!!», «Прямо настоящий знаток сада Приямок не все еще поймут Молодец без работы не останешься и детям пример», «Талантливый человек талантлив во всем», «Алла Борисовна заслужила такое счастье», — пишут восхищенные поклонники.

«Почему в кедах))», «А рядом садовник стоит и думает — "Когда же уже этот..., наиграется"», «Ой, барин, надели бы боты резиновые чтоль, ноги ведь застудите», «Самому смешно», — придираются критики.

«Может быть за камерой 10 таджиков стоит и т.д., наверняка прислуга в доме есть и это нормально. Но почему то Максиму хочется верить. Я не поклонница его творчества, но ИГ очень теплый и семейный у него и всегда приятно смотреть на счастливых людей», — защищают подписчики.

Фото и видео: instagram