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Мария Миронова показала редкое фото с подросшим сыном: «Счастье в руках»

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Мария Миронова

Фото: Instagram/@mariya_mironova_actress

47-летняя актриса родила второго ребенка в сентябре 2019 года.

Актриса Мария Миронова предпочитает не афишировать свою личную жизнь — о ее второй беременности стало известно незадолго до рождения малыша, а о личности тайного мужа едва ли не слагают легенды. В своем блоге дочь Андрея Миронова практически не делится семейными снимками, поэтому каждый новый кадр актрисы с подрастающим сыном становится для поклонников особенно долгожданным.

«Мама дома. Как расставаться с малышами?» — интересуется Мария у подписчиков под кадром с Федором, предусмотрительно сфотографированным со спины (лицо мальчика мама не спешит показывать фолловерам).

«А с малышами можно и не расставаться, наверно не зря существует понятие декрет», — прокомментировала снимок подписчица. «Я с вами абсолютно согласна ,но обстоятельства бывают разные», — парировала в ответ актриса.

«Мальчик вырос», «Маленький Федюшка! Счастья вам Здоровья! Обожаю, обнимаю!», «Прекрасное фото!!!», «Ваша самая главная роль», «Какая нежная фотография», «Счастье в маминых руках!», «Как быстро растут чужие дети!!!», «Как подрос!» — умиляются фолловеры.

Напомним, у Марии Мироновой двое детей, рожденных с разницей в 27 лет. Актриса впервые стала мамой в 1992 году, когда на свет появился ее сын Андрей от телевизионного бизнесмена Игоря Удалова.

Фото: Instagram/@mariya_mironova_actress, Global Look Press

Видео: Instagram/@mariya_mironova_actress

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