Мария Миронова показала редкое фото с подросшим сыном: «Счастье в руках»

«А с малышами можно и не расставаться, наверно не зря существует понятие декрет», — прокомментировала снимок подписчица. «Я с вами абсолютно согласна ,но обстоятельства бывают разные», — парировала в ответ актриса.

«Мальчик вырос», «Маленький Федюшка! Счастья вам Здоровья! Обожаю, обнимаю!», «Прекрасное фото!!!», «Ваша самая главная роль», «Какая нежная фотография», «Счастье в маминых руках!», «Как быстро растут чужие дети!!!», «Как подрос!» — умиляются фолловеры.

Напомним, у Марии Мироновой двое детей, рожденных с разницей в 27 лет. Актриса впервые стала мамой в 1992 году, когда на свет появился ее сын Андрей от телевизионного бизнесмена Игоря Удалова.