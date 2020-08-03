Мария Миронова показала редкое фото с подросшим сыном: «Счастье в руках»
Фото: Instagram/@mariya_mironova_actress
Актриса Мария Миронова предпочитает не афишировать свою личную жизнь — о ее второй беременности стало известно незадолго до рождения малыша, а о личности тайного мужа едва ли не слагают легенды. В своем блоге дочь Андрея Миронова практически не делится семейными снимками, поэтому каждый новый кадр актрисы с подрастающим сыном становится для поклонников особенно долгожданным.
«Мама дома. Как расставаться с малышами?» — интересуется Мария у подписчиков под кадром с Федором, предусмотрительно сфотографированным со спины (лицо мальчика мама не спешит показывать фолловерам).
«А с малышами можно и не расставаться, наверно не зря существует понятие декрет», — прокомментировала снимок подписчица. «Я с вами абсолютно согласна ,но обстоятельства бывают разные», — парировала в ответ актриса.
«Мальчик вырос», «Маленький Федюшка! Счастья вам Здоровья! Обожаю, обнимаю!», «Прекрасное фото!!!», «Ваша самая главная роль», «Какая нежная фотография», «Счастье в маминых руках!», «Как быстро растут чужие дети!!!», «Как подрос!» — умиляются фолловеры.
Напомним, у Марии Мироновой двое детей, рожденных с разницей в 27 лет. Актриса впервые стала мамой в 1992 году, когда на свет появился ее сын Андрей от телевизионного бизнесмена Игоря Удалова.
Фото: Instagram/@mariya_mironova_actress, Global Look Press
Видео: Instagram/@mariya_mironova_actress
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