Максим Виторган показал милое видео беседы с 3-летним сыном на выдуманном языке: «Переговоры на высшем уровне»

3-летний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана после развода родителей много времени проводит с отцом. Экс-супруги остались в хороших отношениях ради маленького Платона.

Максим Виторган во время семейного вечера с малышом записал забавное видео с сыном: в ролике они артистично разговаривают на выдуманном языке. Все происходящее смешно комментирует бабушка Платона — Людмила Нарусова. «Нихт ферштейн», — заявляет она на ломаном немецком.

«Переговоры на высшем уровне и резюме бабушки в финале», — подписал ролик актер.