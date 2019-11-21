Максим Виторган показал милое видео беседы с 3-летним сыном на выдуманном языке: «Переговоры на высшем уровне»
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Фото: Instagram
3-летний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана после развода родителей много времени проводит с отцом. Экс-супруги остались в хороших отношениях ради маленького Платона.
Максим Виторган во время семейного вечера с малышом записал забавное видео с сыном: в ролике они артистично разговаривают на выдуманном языке. Все происходящее смешно комментирует бабушка Платона — Людмила Нарусова. «Нихт ферштейн», — заявляет она на ломаном немецком.
«Переговоры на высшем уровне и резюме бабушки в финале», — подписал ролик актер.
«Спасибо, что поделились. Красота», «Максим, вы очень крутой папа! Глаз не оторвать», «Максим, вы оба шикарные собеседники! Одной крови, сразу видно», «Где учились? Мне репетитор тоже нужен», — с юмором написали в комментариях.
18 ноября Платону отметил день рождения. Родители вместе провели этот день с сыном. Ксения Собчак на весь день арендовала кафе, в котором с именинником веселились его маленькие друзья и старшая сестра Полина. В день рождения сына Максим Виторган показал еще один видеоролик, в котором Платон очень выразительно прочел стихотворение.
Фото и видео: Instagram
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