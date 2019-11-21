passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Максим Виторган показал милое видео беседы с 3-летним сыном на выдуманном языке: «Переговоры на высшем уровне»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Максим Виторган с младшим сыном Платоном

Фото: Instagram

Происходящее забавно прокомментировала бабушка Платона.

3-летний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана после развода родителей много времени проводит с отцом. Экс-супруги остались в хороших отношениях ради маленького Платона.

Максим Виторган во время семейного вечера с малышом записал забавное видео с сыном: в ролике они артистично разговаривают на выдуманном языке. Все происходящее смешно комментирует бабушка Платона — Людмила Нарусова. «Нихт ферштейн», — заявляет она на ломаном немецком.

«Переговоры на высшем уровне и резюме бабушки в финале», — подписал ролик актер.

«Спасибо, что поделились. Красота», «Максим, вы очень крутой папа! Глаз не оторвать», «Максим, вы оба шикарные собеседники! Одной крови, сразу видно», «Где учились? Мне репетитор тоже нужен», — с юмором написали в комментариях.

18 ноября Платону отметил день рождения. Родители вместе провели этот день с сыном. Ксения Собчак на весь день арендовала кафе, в котором с именинником веселились его маленькие друзья и старшая сестра Полина. В день рождения сына Максим Виторган показал еще один видеоролик, в котором Платон очень выразительно прочел стихотворение.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!