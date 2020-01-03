«Красивые, как мама»: Анна Курникова показала милое видео с подросшими детьми от Энрике Иглесиаса
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Фото: EAST NEWS
Экс-теннисистка Анна Курникова опубликовала в Instagram милое видео со своими близнецами. Малыши Николас и Люси бегут под песню своего отца Энрике Иглесиаса.
«Красивые, как мама», «Это подарок бога», «Какие милые», «Абсолютно великолепные дети», «Сладкие детки», — написали Анне комментарии на английском и русском языках.
Дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родились в декабре 2017 года. Отношения певца и теннисистки начались в 2002 году, когда Анна снялась в клипе Энрике. Долгое время влюбленные жили гражданским браком, но несколько месяцев назад Анна сменила фамилию в своем Instagram-профиле, добавив Иглесиас.
А недавно Курникову заподозрили в том, что она снова беременная. Но личную жизнь экс-спортсменка тщательно скрывает и комментариев не дает.
Фото и видео: East News, Instagram
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