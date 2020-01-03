passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Красивые, как мама»: Анна Курникова показала милое видео с подросшими детьми от Энрике Иглесиаса

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2002 году

Фото: EAST NEWS

Дочери и сыну знаменитостей — два года.

Экс-теннисистка Анна Курникова опубликовала в Instagram милое видео со своими близнецами. Малыши Николас и Люси бегут под песню своего отца Энрике Иглесиаса.

«Красивые, как мама», «Это подарок бога», «Какие милые», «Абсолютно великолепные дети», «Сладкие детки», — написали Анне комментарии на английском и русском языках.

Дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родились в декабре 2017 года. Отношения певца и теннисистки начались в 2002 году, когда Анна снялась в клипе Энрике. Долгое время влюбленные жили гражданским браком, но несколько месяцев назад Анна сменила фамилию в своем Instagram-профиле, добавив Иглесиас.

А недавно Курникову заподозрили в том, что она снова беременная. Но личную жизнь экс-спортсменка тщательно скрывает и комментариев не дает.

Фото и видео: East News, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!