«Красивые, как мама»: Анна Курникова показала милое видео с подросшими детьми от Энрике Иглесиаса

«Красивые, как мама», «Это подарок бога», «Какие милые», «Абсолютно великолепные дети», «Сладкие детки», — написали Анне комментарии на английском и русском языках.

Дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родились в декабре 2017 года. Отношения певца и теннисистки начались в 2002 году, когда Анна снялась в клипе Энрике. Долгое время влюбленные жили гражданским браком, но несколько месяцев назад Анна сменила фамилию в своем Instagram-профиле, добавив Иглесиас.

А недавно Курникову заподозрили в том, что она снова беременная. Но личную жизнь экс-спортсменка тщательно скрывает и комментариев не дает.