Мимими дня: жгучий брюнет Энрике Иглесиас играет с белокурыми детьми от Анны Курниковой

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в декабре 2017 года. Двойняшки Николас и Люси растут очаровательными малышами, и мама с папой часто показывают их поклонникам. Очередное видео, которым музыкант поделился в своем блоге, растрогало поклонников.

В кадре жгучий брюнет играет с белокурыми малышами: они тыкают его в живот и грудь и заливисто смеются.

Несмотря на то, что цветом волос дети пошли в маму, звездный отец уверен: дети похожи именно на него. «У него мои гены», — подчеркнул он недавно под нежной фотографией с сыном.