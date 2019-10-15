Мимими дня: жгучий брюнет Энрике Иглесиас играет с белокурыми детьми от Анны Курниковой
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Энрике Иглесиаса
44-летний Энрике Иглесиас поделился забавным видео с детьми.
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в декабре 2017 года. Двойняшки Николас и Люси растут очаровательными малышами, и мама с папой часто показывают их поклонникам. Очередное видео, которым музыкант поделился в своем блоге, растрогало поклонников.
В кадре жгучий брюнет играет с белокурыми малышами: они тыкают его в живот и грудь и заливисто смеются.
Несмотря на то, что цветом волос дети пошли в маму, звездный отец уверен: дети похожи именно на него. «У него мои гены», — подчеркнул он недавно под нежной фотографией с сыном.
Фото и видео: instagram
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