38-летнюю Анну Курникову заподозрили в новой беременности

«Красотка наша.💗💗💗(а животик видно😉)», «Животик!!!», «Дай Бог если это так! Желаем здоровья семье Иглесиас!» — пишут пользователи Сети.

Стоит отметить, что несколько месяцев в Сети появились слухи о свадьбе Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса — в Instagram-профиле 38-летней красавицы-блондинки поменялась подпись на Anna Kournikova Iglesias. Однако никаких официальных комментариев на эту тему пара не предоставила. Несмотря на скрытность, спортсменка и певец с удовольствием делятся с поклонниками фото и видео с подрастающими малышами.