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38-летнюю Анну Курникову заподозрили в новой беременности

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Курникова

Фото: Instagram Анны Курниковой

В Сети обсуждают «интересное положение» всемирно известной теннисистки.

Анну Курникову и Энрике Иглесиаса считают одной из самых стабильных звездных пар. В декабре 2017 года у пары родились двойняшки Николас и Люси. Злые языки поговаривали, что малышей выносила суррогатная мать, ведь Анна не афишировала свою беременность. На днях в Сеть попали новые фотографии теннисистки, сделанные папарацци. Внимательные поклонники предположили, что Анна и Энрике снова ждут малыша — свободная спортивная куртка скрыла область живота спортсменки, однако некоторые разглядели ее изменившуюся фигуру.

«Красотка наша.💗💗💗(а животик видно😉)», «Животик!!!», «Дай Бог если это так! Желаем здоровья семье Иглесиас!» — пишут пользователи Сети.

Стоит отметить, что несколько месяцев в Сети появились слухи о свадьбе Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса — в Instagram-профиле 38-летней красавицы-блондинки поменялась подпись на Anna Kournikova Iglesias. Однако никаких официальных комментариев на эту тему пара не предоставила. Несмотря на скрытность, спортсменка и певец с удовольствием делятся с поклонниками фото и видео с подрастающими малышами.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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