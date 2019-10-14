38-летняя теннисистка Анна Курникова сменила фамилию
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Фото: Instagram Анны Курниковой
Анна Курникова и Энрике Иглесиас — одна из самых стабильных пар в шоу-бизнесе. Звезды воспитывают двух малышей, однако состоят ли они в браке — тайна. Вывод о том, что спортсменка и музыкант стали семьей официально, поклонники сделали из изменений в соцсетях: теперь возлюбленная артиста именуется там как «Anna Kournikova Iglesias».
В декабре 2017 года новость о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями двойняшек, прозвучала как гром с неба. Детей назвали Николас и Люси. Сейчас, несмотря на то, что пара ведет довольно закрытый образ жизни, они оба с удовольствием делятся фотографиями и видеозаписями с участием малышей.
Фото и видео: instagram
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