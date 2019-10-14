38-летняя теннисистка Анна Курникова сменила фамилию

В декабре 2017 года новость о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями двойняшек, прозвучала как гром с неба. Детей назвали Николас и Люси. Сейчас, несмотря на то, что пара ведет довольно закрытый образ жизни, они оба с удовольствием делятся фотографиями и видеозаписями с участием малышей.