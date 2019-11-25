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«Какие милашки»: поклонники Эммануила Виторгана обсуждают его фото с маленькими дочками

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эммануил и Этель Виторган

Фото: Instagram

Народный артист показал подписчикам новый семейный снимок.

79-летний Эммануил Виторган и его 57-летняя супруга Ирина в День матери сфотографировались с дочками-малышками: 1,5-годовалой Этель и 3-месячной Кларой.

На фото родители нежно обнимают своих девочек и светятся от счастья. «Поздравляем всех мамочек с днем МАМЫ! Спасибо нашим докторам Кодзоеву Зауру Магомедовичу и Серебренниковой Кларе Георгиевне за этот день!», — написал Эммануил Гедеонович под снимком.

«Счастья и здоровья крепкого вам, вашей молодой мамочке! От всей души! Девочкам здоровья крепкого! Огромного, огромного счастья», «Ну милашки детки», «Какие вы молодцы», «Счастье держать свое любимое дитя», «Глаза светятся счастьем! Будьте здоровы!», — пожелали подписчики Эммануилу и Ирине Виторган.

Недавно в программе «Звезды сошлись» народный артист с супругой рассказывали, как решили стать родителями в своем зрелом возрасте. «Появление Этелечки стало для нас сюрпризом, — признавалась Ирина Виторган. — А Клару рожали уже осознанно». 57-летняя Ирина уверяла, что старшую дочь родила сама, а то, что младшая появилась на свет с помощью суррогатной матери, стало известно вскоре после рождения малышки.

Фото и видео: Instagram

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