«Какие милашки»: поклонники Эммануила Виторгана обсуждают его фото с маленькими дочками

«Счастья и здоровья крепкого вам, вашей молодой мамочке! От всей души! Девочкам здоровья крепкого! Огромного, огромного счастья», «Ну милашки детки», «Какие вы молодцы», «Счастье держать свое любимое дитя», «Глаза светятся счастьем! Будьте здоровы!», — пожелали подписчики Эммануилу и Ирине Виторган.

Недавно в программе «Звезды сошлись» народный артист с супругой рассказывали, как решили стать родителями в своем зрелом возрасте. «Появление Этелечки стало для нас сюрпризом, — признавалась Ирина Виторган. — А Клару рожали уже осознанно». 57-летняя Ирина уверяла, что старшую дочь родила сама, а то, что младшая появилась на свет с помощью суррогатной матери, стало известно вскоре после рождения малышки.