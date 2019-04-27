79-летний Эммануил Виторган показал подросшую годовалую дочь Этель

Народный артист России Эммануил Виторган – многодетный отец, счастливый дед и уже прадед. Старшей дочери актера Ксении 54 года, сыну – актеру Максиму Виторгану – 47, а самой младшей дочке Этель – в феврале исполнился всего годик.

Родители в девочке души не чают, также, как и брат с племянниками. Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото с подросшей малышкой. На снимке кудрявая девочка с большими щечками сидит на руках у папы и серьезно смотрит в кадр.