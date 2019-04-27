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79-летний Эммануил Виторган показал подросшую годовалую дочь Этель

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Этель Виторган

Фото: Instagram
Поклонники актера отметили, что девочка удивительно похожа на брата.

Народный артист России Эммануил Виторган – многодетный отец, счастливый дед и уже прадед. Старшей дочери актера Ксении 54 года, сыну – актеру Максиму Виторгану – 47, а самой младшей дочке Этель – в феврале исполнился всего годик.

Родители в девочке души не чают, также, как и брат с племянниками. Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото с подросшей малышкой. На снимке кудрявая девочка с большими щечками сидит на руках у папы и серьезно смотрит в кадр.

Эммануил и Этель Виторган

Фото: Instagram

Актер не стал подписывать фото, отметил лишь хэштеги #счастье и #доченька. Поклонники Эммануила Гедеоновича отметили, что Этель очень похожа на брата Максима.

«Такая серьезная принцесса)))», - написала подруга семьи, актриса Ольга Кабо (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

«Эмануил!я вами восхищаюсь!!Видела вас с Ириной на спектакле «ближе».Вы невероятно красивая и счастливая пара!А вы выглядите просто замечательно. Прям вы супер», «До чего же хороша девочка! Какие же Вы молодцы, что родили такую красавицу! Здоровья, удачи, благополучия!», «Очень похожа на брата», - написали фолловеры.

Эммануил гуляет с дочерью в Израиле

Однако нашлись и те, кто не в курсе родственных связей в семье Виторган, и написали: «Счастье! Дед ˝зачот˝», предположив, что 79-летний Эммануил держит на руках внучку.

Напомним, актер женился в третий раз на актрисе Ирине Млодик, которая моложе супруга на 23 года. Второй женой Виторгана была актриса Алла Балтер, с которой у него родился сын Максим. Впервые же Эммануил побывал в загсе в студенческие годы. С первой супругой у него родилась дочь Ксения, которая на сегодняшний день уже сама бабушка.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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