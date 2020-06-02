Качели, рыбалка, задорные танцы и модные наряды: Пелагея и Лера Кудрявцева показали красавиц-дочек на видео
Фото: Instagram Пелагеи
1 июня, в День защиты детей, многие российские знаменитости делились трогательными фотографиями и видеороликами. Однако некоторые из них были особенно милыми.
Так, 33-летняя певица Пелагея записала сюжет со своей трехлетней дочкой Таисией Телегиной — о том, как та катается на качелях, модничает и за обе щеки уплетает вкусности.
Вкусы полуторагодовалой дочери 49-летней телеведущей Леры Кудрявцевой Маши совпадают со вкусами Таисии: она тоже любит наряжаться и кататься на качелях, а еще — рыбачить с помощью сачка и гонять на самокате.
Папы обеих девочек — хоккеисты. Таисия — дочь 28-летнего Ивана Телегина. К сожалению, мама и папа малышки подали на развод и уже не живут вместе. Маша — дочь 32-летнего Игоря Макарова. Ее родители все еще вместе, несмотря на предречения хейтеров, и, кажется, вполне счастливы.
Фото и видео: Instagram
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