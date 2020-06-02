Качели, рыбалка, задорные танцы и модные наряды: Пелагея и Лера Кудрявцева показали красавиц-дочек на видео

1 июня, в День защиты детей, многие российские знаменитости делились трогательными фотографиями и видеороликами. Однако некоторые из них были особенно милыми.

Так, 33-летняя певица Пелагея записала сюжет со своей трехлетней дочкой Таисией Телегиной — о том, как та катается на качелях, модничает и за обе щеки уплетает вкусности.