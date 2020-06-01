Овечкин, Подольская, Безруков, Лорак, Лазарев и другие звезды делятся нежными фото и видео в День защиты детей
Александр и Анастасия Овечкины записали видео-обращение, в котором подчеркнули, что главное в общении с детьми — нежность.
Наталья Подольская показала забавное фото озорника-сына: «Я очень хочу, чтобы у всех детей на свете было счастливое, беззаботное детство, в котором было бы много любви и радости !!! Чтобы не было детских страхов и страданий. Невыносима мысль о том, что детей надо защищать ! Их НЕЛЬЗЯ ОБИЖАТЬ».
Сергей Безруков поделился видеозарисовкой: «Степа забрал у Маши коляску... подражает папе! Репетиция называется "ОТЦЫ"».
Ани Лорак записала видео под новую песню:
«Мои детки-моя любовь! Буду защищать и оберегать вас до конца своих дней! Берегите, цените, любите и защищайте детей», — пожелал Сергей Лазарев.
«Мое будущее — мои дети! Я всегда буду рядом, защищать, оберегать, ценить и любить! Пусть все дети мира будут согреты теплом любящих сердец», — написал Филипп Киркоров под солнечной фотографией с детьми.
«Поздравляем всех мамочек и папочек, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек с международным Днем Защиты Детей!!! Пусть наши детки будут здоровы и всегда защещены», — написал Эммануил Виторган под семейной фотографией.
Лена Темникова поделилась нежным домашним снимком и написала: «Дети наши, мы вас очень любим и всегда защитим».
Валентин Юдашкин показал фото дочери и ее семьи: «С праздником».
Валерия и Иосиф Пригожин тоже показали своих наследников: «Дети наше все. Берегите детей, берегите их будущее. Во многом оно зависит от нас, взрослых. С Днем защиты детей».
«С первым днём лета! Ну и с #деньзащитыдетей тоже. #аннаконстантинна & #варвараюрьна», — написала Дарья Мороз.
Анастасия Костенко растрогала фанатов нежным снимком с дочками: «Как же я любила этот праздник! Обычно мы с папой ходили в парк или лунопарк, я ела свое любимое пирожное и сладкую вату, эх... А сейчас я хочу отмечать этот маленький, но важный праздник, со своими девочками».
Кети Топурия опубликовала архивный снимок с дочкой: «Люблю эту фотку».
Валерий Сюткин тоже показал архивное фото:
Наталья Сенчукова последовала примеру коллег: «Дорогие дети и уважаемые родители!!! Сердечно поздравляю с Днем Защиты Детей!!! Будьте здоровы и побольше вам счастливых улыбок!!! А это мы с сыном Васей в 2001 году».
«Сегодня ж праздник! День защиты детей! Был повод посидеть, покопаться в фотках. Мои уж не дети совсем. И, хотя для меня они дети навсегда, уже начинаю поджидать внучат.)) Всем детям мира, здоровья и добра», — написал Леонид Агутин.
Многодетная мама Юлия Барановская поделилась не только красивой фотографией, но и мыслями: «На мой взгляд, главная защита для детей — это наша любовь и поддержка во всем и всегда. И, конечно, своим правильным примером мы сможем защитить детей от неправильных поступков, от совершения ошибок в жизни, потому что самое главное в воспитании — воспитать себя. Желаю всем крепкого здоровья, берегите друг друга — с праздником».
«Защищайте своих и чужих, вчера, сегодня, завтра и всегда», — написала Ольга Шелест.
«Всех наших любимых детей с праздником, с "днем защиты детей"! Всем деткам и подросткам счастья и, самое главное, здоровья! Я, как мама троих детей, и человек, который пострадал от нападок СМИ в отношении нашего младшего сына Александра, вместе с моими адвокатами Александром Андреевичем Добровинским и Татьяной Лазаревной Стукаловой буду добиваться рассмотрения Государственной Думой закона о запрете на публикации инфо о детях без письменного на это согласия родителей любыми СМИ, а также их социальными сетями! После снятия карантина я буду заниматься этим вопросом и намерена довести его до конца. Такие законы существуют во многих странах мира. Хотелось бы, чтобы и наши СМИ не посягали на святое и не трогали детей в своих грязных публикациях», — написала Яна Рудковская под селфи с младшим сыном.
«Я помню этот праздник — День защиты детей, еще со своего детства. 1 июня в центре Академгородка мы рисовали на асфальте какие-то рисунки мелом. Сейчас, когда я стала взрослой, да еще и матерью, мне немного смешно, что этот праздник вообще существует. Потому что один день в году говорить о том, что мы должны защищать своих детей — это несерьезно. Делать это мы должны ежедневно и ежеминутно. Ответственные родители должны ограждать своего ребенка от опасностей, от каких-то тревог, насилия, неуважения — одним словом, обеспечивать счастливое детство. Хорошо, когда родители такие. Но какое количество родителей относятся к детям, как к своей собственности и считают, что их дети не в праве иметь личное мнение и принимать свои собственные решения? Вспомните свое детство. Сколько раз вам хотелось бы сейчас, когда вы стали взрослыми, защититься от самых близких и любимых вами людей, от ваших родителей? Какого количества травм мы бы с вами избежали, если бы могли смело и честно в какую-то минуту сказать о своих правах и не боялись бы собственных родителей… Ну вот, хотя бы 1 раз в году мы встряхиваемся и серьезно думаем о том, что действительно травмирует наших детей и от чего мы можем их защитить. Наверное, прежде всего от нас самих», — написала Татьяна Лазарева под редкой фотографией с дочерью.
Юлия Менькова показала архивное фото с детьми.
«Чтобы играть и быть счастливым, ребенку вполне достаточно нашей любви и готовности делать что-то вместе с ним. Ведь дети-это наша слабость и наша сила», — написала Юлия Такшина под фото с повзрослевшими сыновьями.
«Пусть все детки будут здоровы, счастливы, много интересных событий и сбудутся все мечты», — пожелала Виктория Галустян.
«План на лето - Дети», — поделился Эмин Агаларов.
«Мы вместе. Люблю. Всегда рядом», — написала под архивной фотографией с детьми Лариса Гузеева.
Екатерина Стриженова показала две фотографии — ее взрослые дочки живут в разных странах.
Дарья Повереннова тоже показала нежное селфи наследницей: «Берегите детей! Но крутое время начинается, когда дети начинают беречь нас! И с первым днем лета всех! Все будет хорошо! Я узнавала».
Фото и видео: Instagram
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