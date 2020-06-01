Овечкин, Подольская, Безруков, Лорак, Лазарев и другие звезды делятся нежными фото и видео в День защиты детей

«Защищайте своих и чужих, вчера, сегодня, завтра и всегда», — написала Ольга Шелест.

«Всех наших любимых детей с праздником, с "днем защиты детей"! Всем деткам и подросткам счастья и, самое главное, здоровья! Я, как мама троих детей, и человек, который пострадал от нападок СМИ в отношении нашего младшего сына Александра, вместе с моими адвокатами Александром Андреевичем Добровинским и Татьяной Лазаревной Стукаловой буду добиваться рассмотрения Государственной Думой закона о запрете на публикации инфо о детях без письменного на это согласия родителей любыми СМИ, а также их социальными сетями! После снятия карантина я буду заниматься этим вопросом и намерена довести его до конца. Такие законы существуют во многих странах мира. Хотелось бы, чтобы и наши СМИ не посягали на святое и не трогали детей в своих грязных публикациях», — написала Яна Рудковская под селфи с младшим сыном.

«Я помню этот праздник — День защиты детей, еще со своего детства. 1 июня в центре Академгородка мы рисовали на асфальте какие-то рисунки мелом. Сейчас, когда я стала взрослой, да еще и матерью, мне немного смешно, что этот праздник вообще существует. Потому что один день в году говорить о том, что мы должны защищать своих детей — это несерьезно. Делать это мы должны ежедневно и ежеминутно. Ответственные родители должны ограждать своего ребенка от опасностей, от каких-то тревог, насилия, неуважения — одним словом, обеспечивать счастливое детство. Хорошо, когда родители такие. Но какое количество родителей относятся к детям, как к своей собственности и считают, что их дети не в праве иметь личное мнение и принимать свои собственные решения? Вспомните свое детство. Сколько раз вам хотелось бы сейчас, когда вы стали взрослыми, защититься от самых близких и любимых вами людей, от ваших родителей? Какого количества травм мы бы с вами избежали, если бы могли смело и честно в какую-то минуту сказать о своих правах и не боялись бы собственных родителей… Ну вот, хотя бы 1 раз в году мы встряхиваемся и серьезно думаем о том, что действительно травмирует наших детей и от чего мы можем их защитить. Наверное, прежде всего от нас самих», — написала Татьяна Лазарева под редкой фотографией с дочерью.

Юлия Менькова показала архивное фото с детьми.

«Чтобы играть и быть счастливым, ребенку вполне достаточно нашей любви и готовности делать что-то вместе с ним. Ведь дети-это наша слабость и наша сила», — написала Юлия Такшина под фото с повзрослевшими сыновьями.