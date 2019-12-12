Именинник с синяком и трехэтажный торт: жена Дмитрия Диброва показала, как отметили 6-летие среднего сына

В начале декабря средний сын 60-летнего Дмитрия Диброва и его 30-летней супруги Полины отметил шестой день рождения. Многодетная мать делилась с подписчиками воспоминаниями о том знаменательном дне, когда Федор появился на свет.

Теперь молодая жена телеведущего показала, как отметили праздник мальчика: в мире Аладдина, с большим тортом, множеством гостей и… травмой именинника.