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Именинник с синяком и трехэтажный торт: жена Дмитрия Диброва показала, как отметили 6-летие среднего сына

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина и Дмитрий Дибровы выносят торт

Фото: Instagram

Полученная травма не помешала мальчику насладиться праздником.

В начале декабря средний сын 60-летнего Дмитрия Диброва и его 30-летней супруги Полины отметил шестой день рождения. Многодетная мать делилась с подписчиками воспоминаниями о том знаменательном дне, когда Федор появился на свет.

Теперь молодая жена телеведущего показала, как отметили праздник мальчика: в мире Аладдина, с большим тортом, множеством гостей и… травмой именинника.

«Крови было море. Наш Федя с подбитым глазом. Благо, все хорошо и глаз целый. Прям перед самым тротом угораздило же его на что-то наткнуться... Слезы, крики.... Федя вообще очень нежный парень, Саша более терпеливый, поэтому успокаивали всей командой. Конечно, это не помешало ему ни загадать желание, ни насладиться видом красивого торта, ни отведать вкуснятину», — написала Полина Диброва.

Федя Дибров

Фото: Instagram

«Такой серьезный. Видно, что больно, но умничка, держится», «Шрамы украшают мужчину», «Как говорят, до свадьбы заживет», — поддержали маленького именинника поклонники его мамы.

Полина Диброва доверяет подписчикам самые яркие моменты своей жизни. Так, 30-летняя красавица рассказывает о своей жизни в «золотой клетке» со зрелым мужем, делится эмоциями от материнства и демонстрирует на страницах своего блога модные образы.

А вам нравится семья Дибровых?

Фото и видео: Instagram

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