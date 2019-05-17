Полина Диброва рассказала о плюсах и минусах своей «золотой клетки»: «Муж сделал все, чтобы у меня было материнство в радость»

Недавно супруге Дмитрия Диброва пришлось на неделю остаться с сыновьями: их няня уехала в отпуск. «Я по-настоящему кайфанула один на один с детьми. А знаете почему? Потому что уже 10 лет я не находилась в доме без посторонних людей. При всем уважении к моему персоналу. Но это трудно», — призналась Полина Диброва, подчеркнув: так жить тяжело.
«Невероятный кайф, но долго не получится. Я перфекционист и маньяк чистоты .... Каждый проход детей с этажа на этаж — уборка. Дом мы построили такой, что физически невозможно в нем жить без помощников. Да и зачем? Кому что надо доказывать? Хотя, что я тут говорю, люди в квартирах не справляются с хозяйством, а тут целый дом и три ребенка. Мой муж сделал все от себя зависимое, чтобы у меня было свободное время и материнство "в радость"», — рассуждает модель, отвечая на обрушившуюся на нее критику подписчиц.
В жизни супруги известного человека есть и свои плюсы, которым, по мнению Полины, можно позавидовать: «Дети видят каждый день счастливую и ухоженную маму. Так что же это? Зависть? Как думаете? Активные самостоятельные мамы, откуда у вас берется время писать гадости в чужих аккаунтах? Не понимаю. 6 рук?»
«И еще, те, кто особенно пушили свои хвосты и били кулаками в грудь: Я все сама! Респект. Позвольте, а бабушки вам не помогали? Муж не помогал? Может садик помогал или Школа? У моего нет возможности — ведет телепередачи для вас активно. Бабушки далековато живут», — пояснила она.
Полина считает, что тем, кто пишет злобные комментарии под ее постами, следует заняться делом.
«Не считаю гордостью "улупиться" в телефон в то время, когда твой ребенок рядом, чтобы комментировать пост Полины Дибровой. В общем, занимайтесь своим счастьем, а не ярким комментированием чужой жизни, лишь потеря собственного времени. Мой вам совет», — подытожила она.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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