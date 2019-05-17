Полина Диброва рассказала о плюсах и минусах своей «золотой клетки»: «Муж сделал все, чтобы у меня было материнство в радость»

Недавно супруге Дмитрия Диброва пришлось на неделю остаться с сыновьями: их няня уехала в отпуск. «Я по-настоящему кайфанула один на один с детьми. А знаете почему? Потому что уже 10 лет я не находилась в доме без посторонних людей. При всем уважении к моему персоналу. Но это трудно», — призналась Полина Диброва, подчеркнув: так жить тяжело.

«Невероятный кайф, но долго не получится. Я перфекционист и маньяк чистоты .... Каждый проход детей с этажа на этаж — уборка. Дом мы построили такой, что физически невозможно в нем жить без помощников. Да и зачем? Кому что надо доказывать? Хотя, что я тут говорю, люди в квартирах не справляются с хозяйством, а тут целый дом и три ребенка. Мой муж сделал все от себя зависимое, чтобы у меня было свободное время и материнство "в радость"», — рассуждает модель, отвечая на обрушившуюся на нее критику подписчиц.