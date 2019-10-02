Оливковое платье-халат и акцентные серьги: Полина Диброва показала, как элегантно одеться на отдыхе

Полина Диброва поблагодарила фолловеров за поздравления. Стильный образ собрал много восторженных комплиментов. «Фотки как всегда супер», «Сногсшибательная», «Невероятно красивая и обожаемая королева!», «Шикарная красотка», «Богиня!» – пишут в комментариях. О других модных выходах жены Дмитрия Диброва читайте здесь.

Фото: Instagram

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