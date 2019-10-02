Оливковое платье-халат и акцентные серьги: Полина Диброва показала, как элегантно одеться на отдыхе
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Фото: Instagram
Диброва преподала настоящий урок стиля на отдыхе, показав элегантный, но расслабленный образ. На ней – длинное платье-халат из легких струящихся тканей актуального оливкового цвета. Средиземноморский колорит поддерживает растительный принт. Роскошный look модель дополнила крупными акцентными серьгами в виде перьев.
Полина Диброва поблагодарила фолловеров за поздравления. Стильный образ собрал много восторженных комплиментов. «Фотки как всегда супер», «Сногсшибательная», «Невероятно красивая и обожаемая королева!», «Шикарная красотка», «Богиня!» – пишут в комментариях. О других модных выходах жены Дмитрия Диброва читайте здесь.
Фото: Instagram
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