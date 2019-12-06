passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Перевернул наш мир»: молодая жена Дмитрия Диброва нежно поздравила среднего сына с 6-летием

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Полина Диброва

Фото: Instagram

Многодетная мать показала архивное видео с именинником.

Известный телеведущий — 60-летний Дмитрий Дибров с 30-летней супругой Полиной растят троих сыновей. И сегодня многодетные родители поздравили с днем рождения среднего — Федора. Полина опубликовала в Instagram архивное видео с именинником.

«6.12.13 года Федя явился на свет и перевернул нашу жизнь. Настоящий подарок Бога. Будь счастлив, сынок! Сегодня тебе исполнится 6 лет», — написала счастливая мать и жена.

Федор Дибров

Фото: Instagram

«Иногда стоит ночью перелистать тучу фотографий и вспомнить пройденное. Смотрю и думаю, как будто не со мной. Неужели он был таким? Федя родился 6 декабря в 2 ночи в деревне Лапино. Вес был 4100, рост 56 см. Парень всегда был щекаст», — добавила Полина Диброва и вспомнила все свои радости и переживания во время рождения сына.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Иногда стоит ночью перелистать тучу фотографий и вспомнить пройденное. ⠀ Смотрю и думаю, как будто не со мной 🤭 неужели он был таким 🙉 ⠀ Федя родился 6 декабря в 2 ночи в деревне Лапино. Вес был 4100, рост 56 см 💪🏻 Парень всегда был щекаст 🤤 ⠀ Прошло 6 лет ✌🏻Сегодня Фёдору исполнилась цифра в рифму с 6 декабря ✌🏻 Но есть и ещё одна рифма судьбы, о которой мы вспомнили вчера за ужином 😁 ⠀ Ровно 6 лет назад мы поехали рожать Федю прямиком из ресторана, после презентации и вручения нам нового постельного белья - фантастического, моего любимого 😍 ⠀ Вчера вечером мы приехали на презентацию и вручения постельного белья уже с тремя детьми и за ужином, вспомнив историю, посмеялись 🤣 После поехали в Лапино, так как живем напротив Феденого роддома и заснули в объятиях той самой моей любимой постели🙉 стелю ее по праздникам 🤣 ⠀ О чем это я? Цикл 6 лет ... Все пройденное повторяется. ⠀ В общем, надо скорее пробовать новое белье, думаю она так же прекрасно 😂😂😂😂😂 ⠀ Федя! С Днём Рождения! ⠀ Листайте карусель, спасибо за поздравление, мои дорогие ❤️

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova)

«Копия папа», «С днем рождения», «Поздравляем вашего сынульку с днем рождения. Пусть растет в родительской любви крепким, сильным, здоровым и главное счастливым ребенком под мирным небом», — пожелали подписчики Федору.

Дмитрий и Полина Дибровы женаты 10 лет. Этот брак стал для журналиста четвертым, а для его молодой жены первым. Супругов нисколько не смущает 30-летняя разница в возрасте. Дмитрий Дибров признавался, что всегда хотел много детей, но осознает ответственность перед семьей: «Я понимаю, что не смогу быть с ними долго, поэтому тороплюсь обеспечить их будущее и дать жене и детям все самое лучшее», — рассказывал журналист в одном из интервью.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!