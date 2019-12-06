«Перевернул наш мир»: молодая жена Дмитрия Диброва нежно поздравила среднего сына с 6-летием

«Копия папа», «С днем рождения», «Поздравляем вашего сынульку с днем рождения. Пусть растет в родительской любви крепким, сильным, здоровым и главное счастливым ребенком под мирным небом», — пожелали подписчики Федору.

Дмитрий и Полина Дибровы женаты 10 лет. Этот брак стал для журналиста четвертым, а для его молодой жены первым. Супругов нисколько не смущает 30-летняя разница в возрасте. Дмитрий Дибров признавался, что всегда хотел много детей, но осознает ответственность перед семьей: «Я понимаю, что не смогу быть с ними долго, поэтому тороплюсь обеспечить их будущее и дать жене и детям все самое лучшее», — рассказывал журналист в одном из интервью.