«Перевернул наш мир»: молодая жена Дмитрия Диброва нежно поздравила среднего сына с 6-летием
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Фото: Instagram
Известный телеведущий — 60-летний Дмитрий Дибров с 30-летней супругой Полиной растят троих сыновей. И сегодня многодетные родители поздравили с днем рождения среднего — Федора. Полина опубликовала в Instagram архивное видео с именинником.
«6.12.13 года Федя явился на свет и перевернул нашу жизнь. Настоящий подарок Бога. Будь счастлив, сынок! Сегодня тебе исполнится 6 лет», — написала счастливая мать и жена.
Фото: Instagram
«Иногда стоит ночью перелистать тучу фотографий и вспомнить пройденное. Смотрю и думаю, как будто не со мной. Неужели он был таким? Федя родился 6 декабря в 2 ночи в деревне Лапино. Вес был 4100, рост 56 см. Парень всегда был щекаст», — добавила Полина Диброва и вспомнила все свои радости и переживания во время рождения сына.
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Иногда стоит ночью перелистать тучу фотографий и вспомнить пройденное. ⠀ Смотрю и думаю, как будто не со мной 🤭 неужели он был таким 🙉 ⠀ Федя родился 6 декабря в 2 ночи в деревне Лапино. Вес был 4100, рост 56 см 💪🏻 Парень всегда был щекаст 🤤 ⠀ Прошло 6 лет ✌🏻Сегодня Фёдору исполнилась цифра в рифму с 6 декабря ✌🏻 Но есть и ещё одна рифма судьбы, о которой мы вспомнили вчера за ужином 😁 ⠀ Ровно 6 лет назад мы поехали рожать Федю прямиком из ресторана, после презентации и вручения нам нового постельного белья - фантастического, моего любимого 😍 ⠀ Вчера вечером мы приехали на презентацию и вручения постельного белья уже с тремя детьми и за ужином, вспомнив историю, посмеялись 🤣 После поехали в Лапино, так как живем напротив Феденого роддома и заснули в объятиях той самой моей любимой постели🙉 стелю ее по праздникам 🤣 ⠀ О чем это я? Цикл 6 лет ... Все пройденное повторяется. ⠀ В общем, надо скорее пробовать новое белье, думаю она так же прекрасно 😂😂😂😂😂 ⠀ Федя! С Днём Рождения! ⠀ Листайте карусель, спасибо за поздравление, мои дорогие ❤️
«Копия папа», «С днем рождения», «Поздравляем вашего сынульку с днем рождения. Пусть растет в родительской любви крепким, сильным, здоровым и главное счастливым ребенком под мирным небом», — пожелали подписчики Федору.
Дмитрий и Полина Дибровы женаты 10 лет. Этот брак стал для журналиста четвертым, а для его молодой жены первым. Супругов нисколько не смущает 30-летняя разница в возрасте. Дмитрий Дибров признавался, что всегда хотел много детей, но осознает ответственность перед семьей: «Я понимаю, что не смогу быть с ними долго, поэтому тороплюсь обеспечить их будущее и дать жене и детям все самое лучшее», — рассказывал журналист в одном из интервью.
Фото и видео: Instagram
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