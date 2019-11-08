«Бесстрашная такая»: Ника Николаева устроила гонки по столовой

Дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Веронике 8 октября исполнилось четыре года. Девочка растет очень активной, и даже плохая погода за окном не мешает ей кататься на самокате и велосипеде. Правда, делает она это прямо в доме, разгоняясь вокруг большого обеденного стола. «Бесконечно нарезаем круги вокруг стола в новом подарке от сестры Юли - наушниках @disney !!!😂🎧💥», — написал Игорь Николаев под видео с младшей дочкой.