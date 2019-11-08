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«Бесстрашная такая»: Ника Николаева устроила гонки по столовой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Николаев с дочкой

Фото: Instagram Игоря Николаева

Игорь Николаев показал, как его дочь катается на велосипеде и самокате.

Дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Веронике 8 октября исполнилось четыре года. Девочка растет очень активной, и даже плохая погода за окном не мешает ей кататься на самокате и велосипеде. Правда, делает она это прямо в доме, разгоняясь вокруг большого обеденного стола. «Бесконечно нарезаем круги вокруг стола в новом подарке от сестры Юли - наушниках @disney !!!😂🎧💥», — написал Игорь Николаев под видео с младшей дочкой.

«Классная 🔥», «С Вероничкой не соскучишься 😀», «Чудо маленькое! 💖 Скорость, однако..! 😉👏», «Прикольно как она ездит», «Формула-1!», «Неугомонная Никуля😄👍», «Шустренькая», «Действительно, доча нарезает, шустрая она😀😊, активная, я бы сказала, бесстрашная. Это же надо, между мебели такие виражи выделывать👍!!!! Прелесть, живчик, Никуша!!! 😊», «Умница. Аккуратно катается и ничего не задевает👍», «Шумахер отдыхает!Никуся энерджайзер!», «Шустреныш ,очень виртуозно получается!!!» — восхищаются фолловеры.

Больше о семье Игоря Николаева вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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