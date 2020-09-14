«И на брусьях держался, и на руках стоял»: Регина Тодоренко отвела сына на гимнастику в год и 9 месяцев

«Первая гимнастическая тренировка! Тебе 1,9 и, казалось бы, что такого, а я очень горжусь тобой! И на брусьях держался, и на руках стоял, и кувыркался на гимнастических кольцах (конечно, с помощью тренера). Наш сильный мальчик, упорный малыш. Ребенок так устал, что через 45 минут занятия просился "домой, домой, пожаюста, и касю ням-ням". Такое необыкновенное чувство меня переполняет - вроде мы вот-вот совсем крошечного вынесли Медведя из роддома, а тут уже и интересы свои появляются, и секции, и вообще, свой мир, отдельный от родительского. Как же быстро растут дети», - рассказала гордая мама.

Поклонники телеведущей похвалили Майкла, который оказался таким уверенным в своих силах малышом. «Классный крепыш, богатырь», «Бесстрашный», «Замечательный, умненький Медведь. Он все делает супер: говорит, занимается спортом, играет и конечно ест брокколи», «Обалдеть! Есть в кого», «Спортивная гимнастика-лучший вид спорта для мужчины», «Какой умничка малышок, у него все получится», - обсуждают они.