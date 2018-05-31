«Такие классные папа и сын»: Плющенко показал трогательное видео с тренировки Гном Гномыча

Младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша всерьез намерен добиваться еще больших успехов в фигурном катании. 5-летний мальчик проводит на льду по нескольку часов каждый день, а тренирует его знаменитый папа — олимпийский чемпион.
На днях Евгений опубликовал короткий видеоролик в аккаунте сына, на котором держит малыша на руках, стоя на льду, а затем отпускает его так, чтобы Саша повис вниз головой. «Все фигуристы немного космонавты. Вестибулярка отличная! Полет нормальный», — так подписал забавное и трогательное видео Плющенко-старший (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Интернет-пользователи восхитились стараниями Гном Гномыча и заботой его папы: «Любовь отца невозможно не заметить!», «Прям не насмотреться на них», «Будущий чемпион... какой труд... ооо... не каждому под силу... молодец Саша», «Вот оно — незамутненное детское счастье — пообниматься и потискаться с папой, ну а то что в коньках — семейная специфика».
Фото: Instagram