«Такие классные папа и сын»: Плющенко показал трогательное видео с тренировки Гном Гномыча

На днях Евгений опубликовал короткий видеоролик в аккаунте сына, на котором держит малыша на руках, стоя на льду, а затем отпускает его так, чтобы Саша повис вниз головой. «Все фигуристы немного космонавты. Вестибулярка отличная! Полет нормальный», — так подписал забавное и трогательное видео Плющенко-старший (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).