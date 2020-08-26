«Гроссмейстеры в пеленках»: Маргарита Симоньян показала милое видео с детьми

«Гроссмейстеры в пеленках», - написала она. На видео запечатлена 10-месячная дочь журналистки и ее 8-месячная подружка.

«Сплошная милота», «Какие сладкие!!!», «Пупсы», «Прянички!», «Две бусиночки!!!», «Шах и мат)))», «Каспарову около них делать нечего», - обсуждают подписчики.

Всего у Маргариты Симоньян трое маленьких детей от Тиграна Кеосаяна - 6-летняя Марьяна, 5-летний Баграт и малышка Маро. Кроха растет смешливой и кокетливой. В своем микроблоге звездная мама часто показывает своих малышей, однако закрывая лица «смайликами». Все трое, включая малышку Маро, живут по строгому графику и занимаются иностранными языками. «День у детей расписан: французский, английский, китайский, армянский, русская география и история, плавание, у Марьяши теперь еще и школа. Два раза в день прогулки на детскую площадку, качели-карусели», — рассказывала гордая мать.

Отношения Маргариты и Тиграна длятся с 2012 года (официально они не женаты), с первой женой Аленой Хмельницкой режиссер развелся в 2014-м году, они воспитывают двух дочерей - Александру и Ксению.