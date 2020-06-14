«Извини, папа, но я, кажется, буду кокеткой»: Маргарита Симоьян показала младшую дочь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян - женщина серьёзная, но когда дело доходит до детей, она не может сдержать умиления. В своём Инстаграм журналистка выложила забавное фото своей младшей дочурки Маро.

«Извини, папа, но я, кажется, буду кокеткой», - подписала снимок Маргарита.