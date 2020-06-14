«Извини, папа, но я, кажется, буду кокеткой»: Маргарита Симоьян показала младшую дочь
Фото: Instagram/@m_simonyan
Главный редактор RT Маргарита Симоньян - женщина серьёзная, но когда дело доходит до детей, она не может сдержать умиления. В своём Инстаграм журналистка выложила забавное фото своей младшей дочурки Маро.
«Извини, папа, но я, кажется, буду кокеткой», - подписала снимок Маргарита.
«Сладкая булочка❤️❤️🌞🌞🌞», «Главное, чтобы ты была здоровой и счастливой, малышка)))) а так да, девочки еще те кокетки))», «Даже за солнышком видны богатые армянские брови😂😂👍», «Ну просто маленькая женщинка! Так изящно прилегла!👍🌹», «Держитесь, Папа! И будьте готовы😉», - соглашаются с Симоньян подписчики.
Маргарита Симоньян является возлюбленной актёра и режиссёра Тиграна Кеосаяна. Пара сошлась в 2012 году, после того как Тигран расстался со своей бывшей женой - актрисой Аленой Хмельницкой. В союзе с новой пассией у Кеосаяна родились трое детей. Две дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт. От предыдущего брака у Тиграна также остались две дочери - Александра и Ксения.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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