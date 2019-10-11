«Девочкам можно все»: Светлана Зейналова показала шкодные забавы своей годовалой дочери

«Хозяюшка», «Любимые игрушки», «Скоро, наверное, только в России будет отмечаться День девочек. В Европе теперь дети бесполые», «Мамино обаяние», «Какая сладенькая», - написали в комментариях.

Ранее Светлана Зейналова рассказывала, что Вероника предпочитает играть с вещами для взрослых, а не с детскими игрушками.