«Девочкам можно все»: Светлана Зейналова показала шкодные забавы своей годовалой дочери
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Фото: Instagram
Светлана Зейналова воспитывает двух дочек: старшую Александру и маленькую Веронику, которой в мае исполнился год. И сегодня в семье телеведущей настоящий праздник.
«Сегодня международный день Девочек! Сегодня девочкам все можно! Поздравляю нас- умных, красивых, упертых, в смысле целеустремленных, сильных, ярких, обворожительных и непредсказуемых... Девочки, вперед!!!!», - подписала Светлана фотографии младшей дочери, на которых Вероника сидит в посудном кухонном шкафу и играет с крышками кастрюль (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
«Хозяюшка», «Любимые игрушки», «Скоро, наверное, только в России будет отмечаться День девочек. В Европе теперь дети бесполые», «Мамино обаяние», «Какая сладенькая», - написали в комментариях.
Ранее Светлана Зейналова рассказывала, что Вероника предпочитает играть с вещами для взрослых, а не с детскими игрушками.
Фото и видео: Instagram
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