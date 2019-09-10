«Развлекаемся как можем»: Светлана Зейналова показала, какие необычные игрушки нравятся ее годовалой дочери

Светлана Зейналова все свободное время проводит с дочками Сашей и маленькой Вероникой, которой недавно исполнился год. Подписчикам в Instagram 42-летняя телеведущая показывает видеоролики своих развлечений с девчонками.

В очередной раз Светлана показала, какие необычные игрушки любит ее малышка. «Развлекаемся как можем))) моя в игрушки не играет. Только в собаку, меня, сестру и все взрослые предметы вокруг. Сейчас играем в тонометр. На очереди толкушка для пюре?», - написала телеведущая (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).