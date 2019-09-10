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«Развлекаемся как можем»: Светлана Зейналова показала, какие необычные игрушки нравятся ее годовалой дочери

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Зейналова с младшей дочкой

Фото: Instagram

Милое видео с Вероникой телеведущая опубликовала в соцсети.

Светлана Зейналова все свободное время проводит с дочками Сашей и маленькой Вероникой, которой недавно исполнился год. Подписчикам в Instagram 42-летняя телеведущая показывает видеоролики своих развлечений с девчонками.

В очередной раз Светлана показала, какие необычные игрушки любит ее малышка. «Развлекаемся как можем))) моя в игрушки не играет. Только в собаку, меня, сестру и все взрослые предметы вокруг. Сейчас играем в тонометр. На очереди толкушка для пюре?», - написала телеведущая (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

«Пупсик, такая лапочка», «Какая миленькая малышка. Заботится о мамином здоровье. Просто умничка», «Какая Вы позитивная,смотреть на Вас одно удовольствие! Почаще пишите ,так интересно читать Вас)))», - отметили в комментариях.

Подписчики Светланы не раз отмечали, что им очень нравится ее чувство юмора. Так, летом во время отдыха с семьей в Турции, телеведущая опубликовала фото из отпуска и написала, что все развлекаются, загорают, спят и едят, и только у старшей дочери Саши есть дополнительные занятия. «Но это ее проблемы», - с юмором отметила Светлана.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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