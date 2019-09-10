«Развлекаемся как можем»: Светлана Зейналова показала, какие необычные игрушки нравятся ее годовалой дочери

Светлана Зейналова все свободное время проводит с дочками Сашей и маленькой Вероникой, которой недавно исполнился год. Подписчикам в Instagram 42-летняя телеведущая показывает видеоролики своих развлечений с девчонками.
В очередной раз Светлана показала, какие необычные игрушки любит ее малышка. «Развлекаемся как можем))) моя в игрушки не играет. Только в собаку, меня, сестру и все взрослые предметы вокруг. Сейчас играем в тонометр. На очереди толкушка для пюре?», - написала телеведущая (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
«Пупсик, такая лапочка», «Какая миленькая малышка. Заботится о мамином здоровье. Просто умничка», «Какая Вы позитивная,смотреть на Вас одно удовольствие! Почаще пишите ,так интересно читать Вас)))», - отметили в комментариях.
Подписчики Светланы не раз отмечали, что им очень нравится ее чувство юмора. Так, летом во время отдыха с семьей в Турции, телеведущая опубликовала фото из отпуска и написала, что все развлекаются, загорают, спят и едят, и только у старшей дочери Саши есть дополнительные занятия. «Но это ее проблемы», - с юмором отметила Светлана.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!