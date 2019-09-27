«Ягодка ест ягодку»: в Сети обсуждают новое фото маленькой дочери Светланы Зейналовой

Поклонники Светланы Зейналовой обожают читать ее Instagram, полный позитива, милых детей и легкого юмора. Телеведущая показывает на странице яркие моменты из своей жизни.
Новая фотография полуторагодовалой дочки Светланы Вероники умилила ее подписчиков. В кадре девочка уплетает арбуз, а мама рассказывает, как это происходило. «Это было 5 минут назад. Сейчас ее щеки и ее пижама выглядят совсем иначе.... уж больно ягода хороша... диван, кстати, тоже пострадал», - написала телеведущая (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
«Какая сладкая», «Ягодка ест ягодку», «Прелестная малышка у вас», «Вероничка-клубничка. Красотка», - написали в комментариях.
Напомним, на днях стало известно, что Светлана Зейналова и ее партнер по «Доброму утру» Тимур Соловьев номинированы на телевизионную премию «ТЭФИ». Они вышли в финал в номинации «Лучшие ведущие утреннего шоу».
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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