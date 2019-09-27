«Ягодка ест ягодку»: в Сети обсуждают новое фото маленькой дочери Светланы Зейналовой

Новая фотография полуторагодовалой дочки Светланы Вероники умилила ее подписчиков. В кадре девочка уплетает арбуз, а мама рассказывает, как это происходило. «Это было 5 минут назад. Сейчас ее щеки и ее пижама выглядят совсем иначе.... уж больно ягода хороша... диван, кстати, тоже пострадал», - написала телеведущая (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).