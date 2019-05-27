«У мамы тоже праздник»: младшей дочери Светланы Зейналовой исполнился год

Имя и лицо нового избранника она долго скрывала. Известно, что его зовут Дмитрий, а теперь Светлана называет его лучшим в мире отцом и мужчиной. Год назад у пары родилась дочка Вероника.

В день, когда малышке исполнился годик, Светлана опубликовала нежное фото с дочерью. «У мамы тоже сегодня праздник - целый годик! Поэтому мы уже готовимся вместе отмечать... P.S. Мама грозилась начать пить шампанское в 5.08 -когда Вероника родилась... но духу не хватило. до сих пор трезвая! Но приедет дед, отправим папу на работу и мы это исправим», - подписала она фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).