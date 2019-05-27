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«У мамы тоже праздник»: младшей дочери Светланы Зейналовой исполнился год

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Светлана Зейналова с семьей

Фото: Instagram
Телеведущая рассказала о достижениях малышки.

У Светланы Зейналовой растут две дочери. Старшей Саше уже 10 лет, она особенный ребенок, который требует много внимания и заботы. Светлана признавалась, что всегда мечтала стать мамой и второй раз. Но у нее долгое время это не получалось. Первый брак дал трещину – семья распалась. Все свободное время телеведущая посвящала Саше.

Имя и лицо нового избранника она долго скрывала. Известно, что его зовут Дмитрий, а теперь Светлана называет его лучшим в мире отцом и мужчиной. Год назад у пары родилась дочка Вероника.

В день, когда малышке исполнился годик, Светлана опубликовала нежное фото с дочерью. «У мамы тоже сегодня праздник - целый годик! Поэтому мы уже готовимся вместе отмечать... P.S. Мама грозилась начать пить шампанское в 5.08 -когда Вероника родилась... но духу не хватило. до сих пор трезвая! Но приедет дед, отправим папу на работу и мы это исправим», - подписала она фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Первым маму и Веронику поздравил друг и соведущий Светланы – Тимур Соловьев: «Поздравляю», - написал он.

Светлана Зейналова и Тимур Соловьев

«Поздравляю!!! И очень люблю!!!!! Красавицы!!!!», - прокомментировала актриса Екатерина Вуличенко.

«Поздравляю мамочку и доченьку! Какая она шладкая», «Поздравляю вас от всей души! Здоровья и счастья малышке!», «Какие вы классные! С годовасием вас!», - последовали поздрваления подписчиков.

В день рождения малышки Светлана рассказала о первых достижениях маленькой дочери. «Меня зовут Вероника. Вот мне сегодня 1 год. Я: - прибавила в весе 6 килограммов, 4 раза полностью сменила гардероб, у меня 6 зубов и чубчик, у меня карета, меня возит Личный Водитель. Хотя отлично умею ходить и даже бегать. А чего добились вы за этот год? А?», - написала Светлана пост от имени малышки.

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