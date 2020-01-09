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«Папа!» Жена Александра Овечкина показала, как ее годовалый сын мило и эмоционально болеет за отца

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Овечкина с мужем и сыном

Фото: Instagram

Анастасия разместила ролик в социальной сети.

Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина поделилась с подписчиками в Instagram милым видео, в котором показала, как их годовалый сын Сережа смотрит матч с участием отца. Малыш радостно кричит «папа» и подбегает к телевизору.

Сын Александра и Анастасии Овечкиных родился в августе 2018 года. Родители долго скрывали лицо мальчика, показав его только в первый день рождения. С тех пор Анастасия и Александр часто делятся с поклонниками семейными видео и фотографиями.

Александр с сыном

Фото: Instagram

Хоккеист и модель познакомились в 2015 году, а поженились в августе 2016-го. Однако большое торжество состоялось только год спустя за месяц до смерти мамы Анастасии — актрисы Веры Глаголевой.

А вам нравится семья Овечкиных?

Фото и видео: Instagram, Nadezhda Lebedeva/ Global Look press

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