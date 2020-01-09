«Папа!» Жена Александра Овечкина показала, как ее годовалый сын мило и эмоционально болеет за отца
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Фото: Instagram
Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина поделилась с подписчиками в Instagram милым видео, в котором показала, как их годовалый сын Сережа смотрит матч с участием отца. Малыш радостно кричит «папа» и подбегает к телевизору.
Сын Александра и Анастасии Овечкиных родился в августе 2018 года. Родители долго скрывали лицо мальчика, показав его только в первый день рождения. С тех пор Анастасия и Александр часто делятся с поклонниками семейными видео и фотографиями.
Фото: Instagram
Хоккеист и модель познакомились в 2015 году, а поженились в августе 2016-го. Однако большое торжество состоялось только год спустя за месяц до смерти мамы Анастасии — актрисы Веры Глаголевой.
А вам нравится семья Овечкиных?
Фото и видео: Instagram, Nadezhda Lebedeva/ Global Look press
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