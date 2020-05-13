Беременная Кэти Перри показала большой живот в нежной фотосессии за несколько недель до родов

35-летняя Кэти Перри ждет дочку от 43-летнего Орландо Блума родителями они станут через несколько недель. «Лето будет жарким», — ранее пошутила будущая мать.

И незадолго до родов Кэти Перри снялась в нежной фотосессии и показала свой большой округлившийся живот. На снимке артистка позирует в легком сарафане со спущенным плечиком.