Беременная Кэти Перри показала большой живот в нежной фотосессии за несколько недель до родов
Фото: Instagram
35-летняя Кэти Перри ждет дочку от 43-летнего Орландо Блума родителями они станут через несколько недель. «Лето будет жарким», — ранее пошутила будущая мать.
И незадолго до родов Кэти Перри снялась в нежной фотосессии и показала свой большой округлившийся живот. На снимке артистка позирует в легком сарафане со спущенным плечиком.
«Великолепная мать», «Настоящая богиня», «Королева поп-музыки», «Выглядишь шикарно», — написали будущей матери в комментариях.
Малышка станет первым ребенком для Кэти Перри и вторым для Орландо Блума. У звезды «Пиратов Карибского моря» есть 9-летний сын Флинн от модели Миранды Керр.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News
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