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35-летняя Кэти Перри рассекретила пол будущего ребенка

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кэти Перри и Орландо Блум

Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Globallookpress

Певица и ее избранник через несколько месяцев станут родителями.

В начале марта стало известно, что 32-летняя певица Кэти Перри и ее избранник, 43-летний актер Орландо Блум, скоро станут родителями.

Сейчас же стало известно, что у пары родится девочка. Забавное фото будущего отца, перемазанного розовым кремом для торта, появилось в блоге беременной певицы: «Это девочка».

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💕 it’s a girl 💕

Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум вместе уже более трех лет. У актера есть сын Флинн от супермодели Миранды Керр. Певица станет мамой впервые.

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Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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