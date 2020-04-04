35-летняя Кэти Перри рассекретила пол будущего ребенка
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Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Globallookpress
В начале марта стало известно, что 32-летняя певица Кэти Перри и ее избранник, 43-летний актер Орландо Блум, скоро станут родителями.
Сейчас же стало известно, что у пары родится девочка. Забавное фото будущего отца, перемазанного розовым кремом для торта, появилось в блоге беременной певицы: «Это девочка».
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум вместе уже более трех лет. У актера есть сын Флинн от супермодели Миранды Керр. Певица станет мамой впервые.
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Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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