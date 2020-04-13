Беременная от Орландо Блума Кэти Перри в костюме кролика показала большой живот
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Фото: Getty Images
Кэти Перри, которая ждет ребенка от Орландо Блума, показала свой большой беременный живот. Изменившиеся формы певицы подчеркнул костюм пасхального кролика.
«Какая великолепная», «Котенок растет», «Такая милая», «Ты выглядишь так мило», — написали Кэти в комментариях
Кэти Перри и Орландо Блум объявили, что ждут ребенка в начале марта 2020 года. Через месяц они сообщили, что у них будет дочь.
Кэти и Орландо вместе уже четвертый год. Актер сделал любимой предложение руки и сердца, но когда состоится их свадьба, пока неизвестно. Брак для каждого из них станет вторым. У Блума также есть сын от супермодели Миранды Керр.
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Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News
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