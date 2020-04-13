Беременная от Орландо Блума Кэти Перри в костюме кролика показала большой живот

«Какая великолепная», «Котенок растет», «Такая милая», «Ты выглядишь так мило», — написали Кэти в комментариях

Кэти Перри и Орландо Блум объявили, что ждут ребенка в начале марта 2020 года. Через месяц они сообщили, что у них будет дочь.

Кэти и Орландо вместе уже четвертый год. Актер сделал любимой предложение руки и сердца, но когда состоится их свадьба, пока неизвестно. Брак для каждого из них станет вторым. У Блума также есть сын от супермодели Миранды Керр.