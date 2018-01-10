По меркам эволюции с момента «одомашнивания» собак и кошек прошло всего ничего — несколько тысяч лет. Обожаемые нами питомцы во многом остаются настоящими хищниками. А их пищеварение, совсем не похожее на пищеварение человека, требует особого подхода. О том, какой рацион подходит домашним животным, и каких ошибок в питании стоит избегать, Passion.ru выяснил у экспертов Royal Canin.

Они не мы

Начнем с главного: что хорошо для желудка человека, может оказаться вредным для здоровья собаки или кошки. Поэтому кормить домашних животных «со стола» нельзя. Их физиология не приспособлена для переваривания той пищи, которую мы с вами едим, например, сладостей или молочных продуктов. Помимо этого, иногда блюда домашней кухни чрезмерно богаты жиром, его изобилие в рационе животного может повлечь появление у питомца лишнего веса и различных заболеваний, таких, как заболевания опорно-двигательного аппарата (особенно у крупных собак) или панкреатит.

Особенно важно, чтобы корм для животных был легко усвояемым. Любопытно, что у кошек кишечник очень короткий — около 1,7 м (у человека он в четыре раза длиннее), а пища переваривается вдвое быстрее, чем у людей. Кишечник собак также короче человеческого. Еще один интересный факт: мало кто знает, что кошки и собаки плохо переносят изменения в режиме питания. Их кишечная микрофлора приспосабливается к однообразному рациону, а с новинками в «меню» справляется с трудом. Потребности животных в питании сильно отличаются: кошкам, например, требуется больше белковой пищи, чем собакам, поэтому не стоит их кормить одинаково. Даже количество приемов пищи у этих животных разное. Кошки предпочитают «буфетное питание»: они подходят к миске часто (от 15 до 20 раз за день!) и едят мелкими порциями. Голодание очень плохо сказывается на их здоровье. Собаки же, как правило, опустошают миску моментально, запасаясь энергией надолго. Но и тем, и другим всегда нужен свободный доступ к чистой воде.

Нюансы правильного питания

При составлении правильного рациона важно принимать в расчет очень много факторов: породу, возраст и размер животного, состояние здоровья, степень активности. Щенкам и котятам важно получать с кормом больше калорий, ведь им требуется больше энергии для роста. Для взрослых кошек и собак, ведущих малоактивный образ жизни, напротив, требуется низкокалорийный рацион, который поддерживает здоровый вес животного. Даже соотношение витаминов и минералов для каждого возраста будет различным. Например, щенкам для нормального развития нужно больше аминокислот, кальция, фосфора, цинка.

Потребности взрослых собак также индивидуальны. Содержимое «идеальной миски» чихуахуа совсем не похоже на рацион немецкого дога. Маленькие собаки съедают меньше корма, чем крупные, но расходуют энергию гораздо быстрее. Вот почему в одной порции корма для них должно быть больше калорий, чем для больших собак. Кроме того, каждая порода собак и кошек обладает уникальными характеристиками, которые тоже нужно учитывать в питании. Имеет значение все: породные заболевания, строение черепа и челюстей, длина и пышность шерсти. Вы когда-нибудь наблюдали, как ест твердую пищу персидская кошка? Из-за укороченных челюстей она захватывает кусочки корма нижней поверхностью языка. Если форма крокет корма имеет неудобную форму, еда вываливается изо рта. Лучше всего персы справляются с кусочками пищи миндалевидной формы. А йоркширским терьерам нужно особенно много полезных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, чтобы их постоянно растущая шерсть оставалась блестящей и шелковистой.

Домашняя еда или готовый корм: экспертное мнение

Результаты многочисленных научных исследований подтверждают: продукты питания, привычные для человека, очень сильно отличаются от пищи, которая требуется кошке или собаке. Причина в том, что человеческая еда, по образцу которой хозяева нередко готовят пищу для своих питомцев, не может удовлетворить все потребности животных в питательных веществах. Такая еда может повлечь за собой нарушения в работе организма – от сбоя обменных процессов до развития различных заболеваний. Таким образом, приходим к выводу: кошкам и собакам для поддержки здоровья и формы на каждом этапе жизни требуется пища с определенным балансом питательных веществ. Чтобы составить правильный рацион, нужно знать калорийность продуктов, их пищевую ценность и понимать, сколько и каких веществ необходимо животному в зависимости от его возраста, особенностей и образа жизни. Важно быть уверенными в качестве ингредиентов, чтобы ваше животное не заразилось заболеваниями, переносчиками которых может быть мясо или рыба.

Главное заблуждение многих владельцев собак и кошек в том, что хищники должны есть много белка – мяса, курицы и рыбы. Однако для полноценного питания животного одного мяса недостаточно: в нем слишком мало кальция и много фосфора, это может привести к хрупкости костей и даже переломам. Чтобы приготовить питомцу полнорационный обед, кроме мяса, вам потребуются, овощи, злаки, витамины и минеральные добавки. Причем их пропорции должны соответствовать индивидуальным потребностям вашего животного (которые зависят от породы, возраста и образа жизни), а способ приготовления не должен нарушать питательной ценности ингредиентов: ее колебания в домашнем рационе могут оказаться существенными и даже опасными для здоровья кошек и собак. В готовых кормах содержатся в необходимом количестве белки, животные жиры, углеводы, витамины и минералы, а также растительные масла и злаки. Кроме того, в рацион включают продукты растительного происхождения, которые являются источниками клетчатки — пищевых волокон, обеспечивающих нормальное пищеварение, правильную моторику желудочно-кишечного тракта, оптимальный баланс микрофлоры в кишечнике. Существуют также специализированные рационы, предназначенные для решения тех или иных проблем со здоровьем питомцев, например, лишнего веса, аллергии, мочекаменной болезни.

Для постоянного кормления животного выбирайте корма, на упаковке которых указано «полнорационный корм» или «рацион сбалансирован». Этими фразами производители гарантируют присутствие всех необходимых питательных веществ в нужных количествах. Обращайте внимание не на ингредиенты, которые часто указывают на лицевой стороне пачки (например, мясо индейки или свежий лосось), а на содержание питательных компонентов (нутриентов), список которых, можно найти с обратной стороны. Белки, жиры, углеводы, минералы и витамины должны быть неотъемлемой частью этого списка.

Нутриенты и ингредиенты