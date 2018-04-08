Нужно ли удалять зубы мудрости и когда это лучше сделать

У подростков такое бывает часто: молочный зуб не выпал или даже не начал шататься, а из-под него уже растет коренной. В ортодонтии часто практикуется плановое удаление первых премоляров, а также зубов мудрости: это бывает нужно для исправления патологии прикуса.

И удаление восьмых зубов (зубов мудрости) бывает необходимо при наличии глубоких кариозных поражений, частых воспалений слизисто-десневого капюшона и малого размера зуба. Иногда криво или неполностью прорезавшийся зуб мудрости травмирует щеки и слизистую оболочку ротовой полости —это может привести к воспалению и нагноению. Довольно часто зубы мудрости являются причиной поражения соседнего зуба, тогда их тоже приходится удалять.

Как удаляют зубы

Решение об удалении принимается по результатам осмотра и дополнительных обследований: рентгена и компьютерной томографии зубов. Не стоит бояться данной манипуляции, так как она является одной из самых несложных в стоматологии.

В обычном случае при удалении больного зуба вам предстоит:

анестезия (заморозка);

удаление зуба при помощи специального инструментария;

иногда — наложение швов;

повторный визит через несколько дней для осмотра и снятия швов. Решение о протезировании и имплантации вы будете принимать позже, и это уже совсем другая тема.

Зубы мудрости