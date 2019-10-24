Генитальная экзема, склеротический лишай вульвы и еще 6 факторов, влияющих на зуд в области промежности
Все разговоры об этом миниатюрном, но очень важном органе, в какой-то мере до сих пор являются табу, что оставляет многих женщин один на один со своей проблемой - зудом, который нередко случается на этом участке тела.
Из-за обилия нервных окончаний, клитор чувствителен не только к стимуляции сексуального характера, но и к внешним раздражителям.
Дискомфорт в области клитора могут могут вызывать разные факторы. Например слабый зуд может возникнуть из-за сильного возбуждения и стимуляции. А хронический зуд, который беспокоит вне сексуальной и не проходит по прошествие времени, может свидетельствовать о наличии в организме инфекции или воспалительных процессах.
Обычное раздражение
Одним из самых раздражающих факторов, вызывающих зуд, является нижнее белье и тесная одежда. Например трусики из синтетики или слишком жесткой ткани, могут не только раздражать, но и царапать кожу клитора. Также не лишним будет обратить внимание на стиральный порошок или мыло, которыми вы стираете нижнее белье. Старайтесь использовать средства с максимально натуральным составом, не содержащие отдушки. Стирая белье в машинке, при возможности выбирайте опцию двойного полоскания.
Сексуальное возбуждение
Во время полового возбуждения увеличивается приток крови к клитору, в связи с чем он набухает и становится более восприимчивым к раздражению. Некоторые женщины испытывают зуд во время или сразу после сексуального контакта. Этот зуд обычно уходит сам по себе, не вызывая дальнейшего беспокойства.
Синдром постоянного сексуального возбуждения
Это расстройство проявляется в длительном ощущении сексуального возбуждения без какой-либо сексуальной стимуляции, и гораздо чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
Симптомы синдрома постоянного сексуального возбуждения сосредоточены в области половых органов и проявляются в виде зуда, ощущения жжения, пульсации, покалывания, выделения естественной смазки и сокращение влагалища, оргазмы. Продолжительность этих симптомов может варьироваться от нескольких часов до нескольких недель или даже месяцев.
Хотя причина этого расстройства неизвестна, в его появлении могут сыграть роль стресс и тревога, а также долгие поездки в автомобиле и невозможность мочеиспускания. Зачастую синдром постоянного сексуального возбуждения сопутствует таким заболеваниям, как эпилепсия, синдромы Туретта и беспокойных ног.
Бактериальный вагиноз
Нарушение бактериального баланса влагалищной микрофлоры может приводить к инфекции, которая называется вагинозом. Бактериальный вагиноз может стать причиной зуда клитора и влагалища. Врачам доподлинно неизвестны причины этого заболевания, но следующие факторы могут увеличить риск его проявления и способствовать усугублению симптомов: Секс с новым или наличие нескольких сексуальных партнеров, спринцевание, ощущение жжения при мочеиспускании, боль или жжение во влагалище, выделения из влагалища белого или серого цвета, рыбный запах, особенно после секса.
Молочница
Вагинальная дрожжевая инфекция, которую в народе принято называть молочницей, может вызывать зуд не только клитора, но и всего влагалища. Молочницу вызывает чрезмерный рост дрожжей под названием candida. Следующие симптомы молочницы могут вызывать дискомфорта в области влагалища и зуд клитора: покраснение и набухание клитора, болезненное мочеиспускание и секс, чрезмерная чувствительность влагалища, плотные выделения белого цвета, напоминающие творог и не имеющие неприятного запаха.
Факторами, повышающими риск вагинальной дрожжевой инфекции могут быть диабет или высокий уровень сахара в крови, беременность, использование противозачаточных средств, повышающих уровень эстрогена, спринцевание и использование гелей для гигиены влагалища, прием антибиотиков и ослабленный иммунитет Зачастую под молочницу могут маскироваться некоторые венерические заболевания. Если вы все же подозреваете у себя дрожжевую инфекцию, обратитесь к врачу для корректной диагностики и подбора адекватного лечения.
Склеротический лишай вульвы
Лишайниковый склероз - незаразное заболевание кожи, поражающее гениталии. Хотя причины возникновения склеротического лишая вульвы неизвестны, специалисты полагают, что он может развиться в результате изменения гормонального фона, генетической предрасположенности, а также повреждения кожи в результате микротравмы.
Это заболевание чаще поражает женщин, нежели мужчин, и крайне редко встречается у детей. Чаще всего его диагностирую у женщин в период менопаузы. Наряду с зудом в области поражения, этот лишай может проявляться такими симптомами, как пузырьковые прыщи, кожные рубцы, маленькие белые пятна, которые со временем могут увеличиваться в размере и небольшие участки “сморщенной” кожи
Если вы подозреваете у себя склеротический лишай вульвы, незамедлительно обратитесь к врачу, так как кожные рубцы при этом заболевания могут перерастать в злокачественные образования. Диагностика этого недуга проводится врачом под специальным микроскопом. Женщины со склеротическим лишаем вульвы должны каждые 6-12 месяцев наблюдаться у врача, чтобы отслеживать любые изменения кожи.
Экзема гениталий
Симптомы генитальной экземы могут появляться в области вульвы, вокруг ануса и на ягодицах. Это заболевание проявляется в виде зуда, красной или белой сыпи, небольших трещинках, намокание или сухости кожи, а также образования корочки поверх высыпаний.
Генитальная экзема может быть вызвана аллергической реакцией на одежду, средства по уходу за кожей, а также на некоторые лекарственные препараты.
Рак вульвы Иногда зуд клитора может быть симптомом рака вульвы. В зависимости от вида этого рака, заболевание может проявляться самыми разными симптомами. Например, изменение цвета на отдельных участках кожи, которые могут быть темнее или, наоборот, светлее обычного. Необычные вагинальные кровотечения или выделения, незаживающие открытые раны, родинки и уплотнения на половых органах, также могут свидетельствовать о наличии в организме онкологического процесса. При обнаружении любого из этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу для выявления возможных аномалий.
Рак вульвы
Иногда зуд клитора может быть симптомом рака вульвы. В зависимости от вида этого рака, заболевание может проявляться самыми разными симптомами. Например, изменение цвета на отдельных участках кожи, которые могут быть темнее или, наоборот, светлее обычного. Необычные вагинальные кровотечения или выделения, незаживающие открытые раны, родинки и уплотнения на половых органах, также могут свидетельствовать о наличии в организме онкологического процесса. При обнаружении любого из этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу для выявления возможных аномалий.
Лечение и облегчение симптомов
Варианты лечения зудящего клитора будут зависеть от причин его появления. Так для облегчения симптомов зуда при обычном раздражении хорошо помогают кремы для местного применения с охлаждающим эффектом. Облегчить зуд поможет свободное хлопковое белье и одежда. Прикладывание холодного компресса в область дискомфорта и исключение косметических средств с отдушкой также помогут снять раздражение и предотвратить дальнейшее прогрессирование симптомов.
Для лечения зуда, вызванного дрожжевой инфекцией, врач скорее всего подберет противогрибковую терапию. Для лечения бактериального вагиноза как правило назначаются антибиотика для приема внутрь, отпускаемые по рецепту врача. Чтобы облегчить симптомы экземы, можно воспользоваться стероидным кремом, который легко приобрести в любой аптеке.
Периодически зуд клитора, помимо дискомфорта, не несет в себе никакой угрозы здоровью. Однако если эта проблема является вашим постоянным спутником, возможно, это повод для обращения к врачу, который проведет всестороннее обследование органов малого таза, определит причину дискомфорта и подберет вариант лечения.
Фото: Vostock-photo_
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