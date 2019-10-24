Генитальная экзема, склеротический лишай вульвы и еще 6 факторов, влияющих на зуд в области промежности

Обычное раздражение

Одним из самых раздражающих факторов, вызывающих зуд, является нижнее белье и тесная одежда. Например трусики из синтетики или слишком жесткой ткани, могут не только раздражать, но и царапать кожу клитора. Также не лишним будет обратить внимание на стиральный порошок или мыло, которыми вы стираете нижнее белье. Старайтесь использовать средства с максимально натуральным составом, не содержащие отдушки. Стирая белье в машинке, при возможности выбирайте опцию двойного полоскания.

Сексуальное возбуждение

Во время полового возбуждения увеличивается приток крови к клитору, в связи с чем он набухает и становится более восприимчивым к раздражению. Некоторые женщины испытывают зуд во время или сразу после сексуального контакта. Этот зуд обычно уходит сам по себе, не вызывая дальнейшего беспокойства.

Синдром постоянного сексуального возбуждения

Это расстройство проявляется в длительном ощущении сексуального возбуждения без какой-либо сексуальной стимуляции, и гораздо чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

Симптомы синдрома постоянного сексуального возбуждения сосредоточены в области половых органов и проявляются в виде зуда, ощущения жжения, пульсации, покалывания, выделения естественной смазки и сокращение влагалища, оргазмы. Продолжительность этих симптомов может варьироваться от нескольких часов до нескольких недель или даже месяцев.

Хотя причина этого расстройства неизвестна, в его появлении могут сыграть роль стресс и тревога, а также долгие поездки в автомобиле и невозможность мочеиспускания. Зачастую синдром постоянного сексуального возбуждения сопутствует таким заболеваниям, как эпилепсия, синдромы Туретта и беспокойных ног.

Бактериальный вагиноз

Нарушение бактериального баланса влагалищной микрофлоры может приводить к инфекции, которая называется вагинозом. Бактериальный вагиноз может стать причиной зуда клитора и влагалища. Врачам доподлинно неизвестны причины этого заболевания, но следующие факторы могут увеличить риск его проявления и способствовать усугублению симптомов: Секс с новым или наличие нескольких сексуальных партнеров, спринцевание, ощущение жжения при мочеиспускании, боль или жжение во влагалище, выделения из влагалища белого или серого цвета, рыбный запах, особенно после секса.

Молочница

Вагинальная дрожжевая инфекция, которую в народе принято называть молочницей, может вызывать зуд не только клитора, но и всего влагалища. Молочницу вызывает чрезмерный рост дрожжей под названием candida. Следующие симптомы молочницы могут вызывать дискомфорта в области влагалища и зуд клитора: покраснение и набухание клитора, болезненное мочеиспускание и секс, чрезмерная чувствительность влагалища, плотные выделения белого цвета, напоминающие творог и не имеющие неприятного запаха.

Факторами, повышающими риск вагинальной дрожжевой инфекции могут быть диабет или высокий уровень сахара в крови, беременность, использование противозачаточных средств, повышающих уровень эстрогена, спринцевание и использование гелей для гигиены влагалища, прием антибиотиков и ослабленный иммунитет Зачастую под молочницу могут маскироваться некоторые венерические заболевания. Если вы все же подозреваете у себя дрожжевую инфекцию, обратитесь к врачу для корректной диагностики и подбора адекватного лечения.