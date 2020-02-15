### Передается по наследствуВряд ли найдется женщина, которая в дни менструации чувствует себя сильной и энергичной. Оно и понятно: низ живота предательски ноет, поясница болит, раздражительность повышается… До 70% женщин жалуются на дискомфорт во время менструации. 10% процентам еще хуже: они переживают ярко выраженный болевой синдром в первые сутки, сопровождающийся рвотой, диареей, температурой и ознобом. Боль может быть такой силы, что в редких случаях доходит до обмороков. Болезненные месячные – это часто наследственная ситуация. Если ваша мама сталкивалась с ярко выраженным болевым синдромом в дни менструации, скорей всего вы тоже не лучшим образом переживаете их. Нередко после родов боли проходят. Но не всегда. ### Кто в зоне риска?«Причина часто в том, что у женщины может быть снижен болевой порог и повышена чувствительность рецепторов эндометрия к простагландинам - веществам, которые регулируют сокращения матки и интенсивность ощущения болей. Играет роль, конечно, и психогенный фактор, физиологический тип женщины – чаще это астенический тип с лабильной нервной системой, повышенной тревожностью. Отторжение эндометрия происходит у всех женщин, но далеко не у всех это вызывает сильный болевой синдром».Если в процессе менструации происходит большая потеря крови, могут назначаться препараты железа. В дни месячных точно не стоит заниматься силовыми нагрузками. Важно не переутомляться, нормально высыпаться и отдыхать, избегать тяжелых стрессовых ситуаций. Виды альгоменориилегкая, не требует лекарств для облегчения болевого синдрома; умеренная;тяжелая. Таблетки не помогают, работоспособность нарушена. ### Как себе помочь?По словам нашего эксперта, с целью обезболивания лучше использовать НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты). Они более эффективны, так как снижают уровень простагландинов. Можно использовать и спазмолитики, если это дает нужный эффект. Боль должна купироваться в течение двух-трех часов. В любом случае если вы каждый месяц мучительно переживаете менструацию, следует обратиться к гинекологу за консультацией. Ведь в ряде случаев причиной появления болей может быть органическая патология: эндометриоз,миома матки, воспаление тазовых органов.Будет нелишним посетить не только гинеколога, но и эндокринолога, чтобы проверить гормональный фон.При гинекологическом осмотре врач определит положение и размеры матки, придатков, наличие изменений в анатомическом расположении внутренних половых органов. Может понадобиться УЗИ органов малого таза. Определив причины альгоменореи можно приступать к лечению. Не исключено, что имеет место воспалительный процесс. Если же заболеваний нет, стоит скорректировать образ жизни в критические дни. Меньше нервничать, попросить при возможности поработать этот день из дома, отказаться от физических нагрузок, алкоголя и не настраивать себя заранее на «адскую боль». Если в вашем случае речь идет именно о психологическом факторе, то общий настрой имеет важное значение. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!