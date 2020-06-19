Найти и обезвредить: как не пропустить неочевидные симптомы рака и какие анализы помогут выявить опухоль

Мы часто слышим, что опасный диагноз стал громом среди ясного неба, мол человек был абсолютно здоров, жаловался на «безобидную» боль в плече – при обследовании выявили неоперабельную опухоль. Врачи уверяют: наш организм на протяжении длительного времени дает сигналы о неполадках, но мало кто сразу обращает на них внимание… Тем временем распространенность рака во всем мире растет — в среднем пару процентов в год. Рост заболеваемости связан с ростом продолжительности жизни (чаще рак выявляется у пожилых людей). Плюс улучшается диагностика. То есть болезнь обнаруживают на более ранних стадиях, что увеличивает шансы на успешное лечение, длительную ремиссию. И да, говорить о полной излечиваемости рака нельзя: несмотря на появляющиеся, все новые и новые, лекарства, раковые клетки быстро к ним приспосабливаются. В любом случае, продлить жизнь пациента на год или два - это уже шанс, что к этому времени появится новый препарат. Для врачей важно перевести рак как острое состояние больного в хроническое заболевание, требующее постоянного контроля.

Анализы на онкопоиск

Несмотря на растущую смертность от карциномы, назвать однозначные причины его возникновения не удается. С уверенностью можно сказать одно: болезнь не щадит ни богатых ни бедных, ни молодых ни пожилых.

На одном из первых мест наследственность. Если у ваших близких родственников была онкология, в ваших интересах ежегодно сдавать соответствующие анализы. К слову, приостановленная из-за пандемии диспансеризация, включает в себя исследования на онкопоиск. К ним относятся: