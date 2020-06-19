Найти и обезвредить: как не пропустить неочевидные симптомы рака и какие анализы помогут выявить опухоль
Почему число онкобольных растет
Мы часто слышим, что опасный диагноз стал громом среди ясного неба, мол человек был абсолютно здоров, жаловался на «безобидную» боль в плече – при обследовании выявили неоперабельную опухоль. Врачи уверяют: наш организм на протяжении длительного времени дает сигналы о неполадках, но мало кто сразу обращает на них внимание… Тем временем распространенность рака во всем мире растет — в среднем пару процентов в год. Рост заболеваемости связан с ростом продолжительности жизни (чаще рак выявляется у пожилых людей). Плюс улучшается диагностика. То есть болезнь обнаруживают на более ранних стадиях, что увеличивает шансы на успешное лечение, длительную ремиссию. И да, говорить о полной излечиваемости рака нельзя: несмотря на появляющиеся, все новые и новые, лекарства, раковые клетки быстро к ним приспосабливаются. В любом случае, продлить жизнь пациента на год или два - это уже шанс, что к этому времени появится новый препарат. Для врачей важно перевести рак как острое состояние больного в хроническое заболевание, требующее постоянного контроля.
Анализы на онкопоиск
Несмотря на растущую смертность от карциномы, назвать однозначные причины его возникновения не удается. С уверенностью можно сказать одно: болезнь не щадит ни богатых ни бедных, ни молодых ни пожилых.
На одном из первых мест наследственность. Если у ваших близких родственников была онкология, в ваших интересах ежегодно сдавать соответствующие анализы. К слову, приостановленная из-за пандемии диспансеризация, включает в себя исследования на онкопоиск. К ним относятся:
маммография для женщин, позволяющая выявить новообразования в груди;
анализ содержимого кишечника на скрытую кровь чувствительным иммунохимическим методом, чтобы обнаружить рак кишечника;
мазок с поверхности шейки матки (скрининг) для ранней диагностики рака шейки матки. Гинекологи не устают повторять, что этот доступный в любой женской консультации тест может буквально спасти жизнь многим пациенткам (этот вид рака долгое время не дает о себе знать симптомами).
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Какие симптомы могут указывать на рак?
Если бы признаки онкологических заболеваний были однозначными, то многие обращались бы к врачам-онкологам вовремя, но во многих случаях симптомы характерны для самых разных заболеваний. И все-таки, если ряд перечисленных признаков наблюдается определенное время, стоит незамедлительно обратиться к врачу:
- сильные головные боли (возможно, вы просто много нервничаете и эта боль от напряжения, но лучше проверить!);
- уплотнения в груди, которые вы обнаружили при пальпации дома;
- кровь в моче;
- кровотечения из влагалища;
- резкая потеря веса без каких-либо диет;
- увеличение лимфоузлов;
- продолжительный кашель без признаков простуды;
- боли в спине (могут свидетельствовать о раке поджелудочной железы);
- боль между лопатками (может указывать на рак пищевода);
- повышенная температура, которая держится дольше двух недель;
- изменения в размерах и цвете родинок;
- повышенная потливость и постоянная усталость.
Выявить опухолевый процесс в организме помогут такие анализы, как:
-МРТ;
- КТ;
- общий анализ крови на биохимию;
- анализы на онкомаркеры;
- биопсия.
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Как снизить риск заболеть раком?
На этот вопрос врачи в принципе повторяют одни и те же рекомендации, которым следуют далеко не все.
Необходимо отказаться от жирной, жареной пищи (фастфуда, тк люди с лишним весм всегда в зоне риска), курения (на 30% увеличивает риск онкологических заболеваний легких), не злоупотреблять пребыванием на солнце, особенно внимательно следить за здоровьем во время беременности (гормональные нарушения в этот период увеличивают риск приобретения подобных диагнозов), не отказываться от грудного вскармливания (лактационный период имеет большое значение в профилактике рака груди), не принимать длительное время гормональные препараты (безусловно, все зависит от диагноза, но вы должны знать о рисках), заниматься только защищенным сексом, регулярно сдавая анализы на инфекции, даже живя с постоянным партнером (ни в ком нельзя быть уверенным на сто процентов, говорит нам статистика).
Но самое главное: взять за правило проходить ежегодную диспансеризацию и не игнорировать тревожные сигналы организма.
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