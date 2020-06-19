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Найти и обезвредить: как не пропустить неочевидные симптомы рака и какие анализы помогут выявить опухоль

Онкологи всего мира не устают повторять: во многих случаях залог победы над раком — ранняя диагностика. Увы, у нас нет правила ежегодно проходить диспансеризацию — согласитесь, чаще это делают люди, у которых того требует работа или есть качественная медицинская страховка. Многие идут к врачам только, когда проблемы со здоровьем не заметить уже нельзя. Тем не менее есть ряд симптомов, которые могут указывать на онкологический диагноз.

Почему число онкобольных растет

Мы часто слышим, что опасный диагноз стал громом среди ясного неба, мол человек был абсолютно здоров, жаловался на «безобидную» боль в плече – при обследовании выявили неоперабельную опухоль. Врачи уверяют: наш организм на протяжении длительного времени дает сигналы о неполадках, но мало кто сразу обращает на них внимание… Тем временем распространенность рака во всем мире растет — в среднем пару процентов в год. Рост заболеваемости связан с ростом продолжительности жизни (чаще рак выявляется у пожилых людей). Плюс улучшается диагностика. То есть болезнь обнаруживают на более ранних стадиях, что увеличивает шансы на успешное лечение, длительную ремиссию. И да, говорить о полной излечиваемости рака нельзя: несмотря на появляющиеся, все новые и новые, лекарства, раковые клетки быстро к ним приспосабливаются. В любом случае, продлить жизнь пациента на год или два - это уже шанс, что к этому времени появится новый препарат. Для врачей важно перевести рак как острое состояние больного в хроническое заболевание, требующее постоянного контроля.

Анализы на онкопоиск

Несмотря на растущую смертность от карциномы, назвать однозначные причины его возникновения не удается. С уверенностью можно сказать одно: болезнь не щадит ни богатых ни бедных, ни молодых ни пожилых.

На одном из первых мест наследственность. Если у ваших близких родственников была онкология, в ваших интересах ежегодно сдавать соответствующие анализы. К слову, приостановленная из-за пандемии диспансеризация, включает в себя исследования на онкопоиск. К ним относятся:

  • маммография для женщин, позволяющая выявить новообразования в груди;

  • анализ содержимого кишечника на скрытую кровь чувствительным иммунохимическим методом, чтобы обнаружить рак кишечника;

  • мазок с поверхности шейки матки (скрининг) для ранней диагностики рака шейки матки. Гинекологи не устают повторять, что этот доступный в любой женской консультации тест может буквально спасти жизнь многим пациенткам (этот вид рака долгое время не дает о себе знать симптомами).

Фото: Depositphotos.com

Какие симптомы могут указывать на рак?

Если бы признаки онкологических заболеваний были однозначными, то многие обращались бы к врачам-онкологам вовремя, но во многих случаях симптомы характерны для самых разных заболеваний. И все-таки, если ряд перечисленных признаков наблюдается определенное время, стоит незамедлительно обратиться к врачу:

  • сильные головные боли (возможно, вы просто много нервничаете и эта боль от напряжения, но лучше проверить!);
  • уплотнения в груди, которые вы обнаружили при пальпации дома;
  • кровь в моче;
  • кровотечения из влагалища;
  • резкая потеря веса без каких-либо диет;
  • увеличение лимфоузлов;
  • продолжительный кашель без признаков простуды;
  • боли в спине (могут свидетельствовать о раке поджелудочной железы);
  • боль между лопатками (может указывать на рак пищевода);
  • повышенная температура, которая держится дольше двух недель;
  • изменения в размерах и цвете родинок;
  • повышенная потливость и постоянная усталость.

Выявить опухолевый процесс в организме помогут такие анализы, как:

-МРТ;

  • КТ;
  • общий анализ крови на биохимию;
  • анализы на онкомаркеры;
  • биопсия.

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Как снизить риск заболеть раком?

На этот вопрос врачи в принципе повторяют одни и те же рекомендации, которым следуют далеко не все.

Необходимо отказаться от жирной, жареной пищи (фастфуда, тк люди с лишним весм всегда в зоне риска), курения (на 30% увеличивает риск онкологических заболеваний легких), не злоупотреблять пребыванием на солнце, особенно внимательно следить за здоровьем во время беременности (гормональные нарушения в этот период увеличивают риск приобретения подобных диагнозов), не отказываться от грудного вскармливания (лактационный период имеет большое значение в профилактике рака груди), не принимать длительное время гормональные препараты (безусловно, все зависит от диагноза, но вы должны знать о рисках), заниматься только защищенным сексом, регулярно сдавая анализы на инфекции, даже живя с постоянным партнером (ни в ком нельзя быть уверенным на сто процентов, говорит нам статистика).

Но самое главное: взять за правило проходить ежегодную диспансеризацию и не игнорировать тревожные сигналы организма.

Фото: Pexels.com, Depositphotos.com

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