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5 симптомов рака груди, на которые не принято обращать внимание

По статистике, чем раньше диагностировать рак молочной железы, тем больше шансов на излечение.

Врачи приводят неутешительную статистику: каждая восьмая женщина сталкивается с диагнозом - рак груди. Медики часто призывают не пренебрегать пальпацией, чтобы обнаружить уплотнения в груди, а также проходить УЗИ молочных желез рак в год. После 35 лет обязательна маммография.

Есть также ряд симптомов, которые могут сигнализировать о начальной стадии рака груди. Среди них, в частности, кашель. Иногда опухоль может оказывать давление на легкие и вызывать приступы кашля. Среди других неочевидных симптомов: регулярные проблемы с кишечником, воспаление лимфоузлов в подмышечной впадине, зуд в области сосков, систематичные боли в спине. Подобные признаки легко проигнорировать или связать с совсем другими заболеваниями, но будет лучшим сообщить врачу о своих подозрениях. Зачастую женщины обращаются к онкологу, когда болезнь запущена. Число случаев рака с каждым годом возрастает, но специалисты связывают это с более качественной диагностикой.

Ранее австралийские ученые заявляли, что среди провоцирующих факторов развития рака молочной железы значатся лишний вес и употребление алкоголя. К такому выводу они пришли, проанализировав истории болезни 200 тысяч женщин.

Фото и видео: Pixabay.com

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