Вздутие живота и еще 4 главных симптома рака кишечника, которые нельзя игнорировать

Онколог попросил своих подписчиков быть внимательными к своему организму и обратить внимание на такие настораживающие признаки, как регулярное вздутие живота, боли в области пупка, кровь в стуле, рвота, запоры или диарея. Особенно важно незамедлительно пройти обследование у врача на предмет злокачественных новообразований тем, у кого в анамнезе уже есть хронические заболевания кишечника, уже выявленные полипы тонкой кишки, наследственная предрасположенность. Также опасности подвергаются все, кто регулярно злоупотребляет жирной, жареной и копченой пищей, наличие которой рекомендовано сократить даже абсолютно здоровым людям.

Что же касается лечения, то Карасев напомнил, что оно зиждется на 3 китах: «Лечение рака тонкой кишки основывается на трех основных методах: хирургическом, химио- и лучевой терапии. Методы могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности».

Фото: freepik

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