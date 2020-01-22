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Как не запустить болезнь: врачи напомнили о пяти признаках рака шейки матки

На ряд из них пациентки не обращают внимания.

Британские онкологи бьют тревогу: уровень заболеваемости раком шейки матки среди молодых женщин растет, пишет The Sun. В 2006 году фиксировалось 12 случаев на 100 000 женщин в возрасте старше 20 лет, а в 2016 году этот показатель вырос до 18,5.

По словам Мишель Митчелл, исполнительного директора организации Cancer Research UK, «эти цифры указывают на тревожную тенденцию: прогресс замедлился. А ведь рак шейки матки является одним из немногих видов, которые можно предотвратить с помощью скрининга».

Основной причиной возникновения рака шейки матки является папилломавирусная инфекция человека (ВПЧ). Гинекологи не устают повторять, что есть ряд признаков, которые могут сигнализировать о диагнозе. Правда, некоторые из них не очевидны, потому не все женщины бьют тревогу вовремя. Относятся же к ним следующие симптомы:

  • повторяющееся кровотечение. С виду никаких причин для него нет. Особенно стоит быть внимательными женщинам, у которых наступила менопауза.

  • Выделения из влагалища. Должно насторожить изменение цвета, запаха и консистенции.

  • Дискомфорт или боль во время секса. Причин тому может быть множество, но одна из них как раз рак шейки матки.

  • Боль в пояснице. Казалось бы, неочевидная причина, которая может быть реакцией на неудобное положение тела, чрезмерные физические нагрузки и так далее. Тем не менее постоянная боль в нижней части спины может сигнализировать о раке шейки матки.

  • Потеря веса вследствие снижения аппетита. Онкологи предупреждают: у многих онкологических больных наблюдается синдром истощения.

При вышеперечисленных признаках врачи рекомендуют не откладывать поход к гинекологу.