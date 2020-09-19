Какие гормоны отвечают за счастье и как повысить их уровень в организме
Оглавление
Четыре важных гормона: серотонин
Окситоцин: сколько объятий нужно нам в день
Как почувствовать себя счастливым
Четыре важных гормона: серотонин
По словам известного психотерапевта Андрея Курпатова, «счастье – это миф. Мы не созданы для него...» Мол, наш мозг создан эволюцией для выживания, а не получения удовольствия. Звучит не слишком обнадеживающе. Тем не менее абсолютное большинство людей стремится чувствовать себя счастливыми. Для многих счастье – это когда в жизни присутствуют качественные отношения с близкими людьми, когда наша работа полезна другим и приносит финансовое удовлетворение, когда, наконец, ничего не болит. О последнем, правда, мы задумываемся лишь когда возникают проблемы со здоровьем. А еще трудно чувствовать себя счастливым здесь и сейчас, когда хронически не высыпаешься, не чувствуешь себя в безопасности, когда серое небо за окном который день. При этом мы знаем, что существует ряд гормонов, которые значительно повышают наше физическое ощущение удовлетворенности.
Так, серотонин – гормон, который вырабатывается в процессе жизнедеятельности ряда бактерий в толстом кишечнике. Именно там абсорбируется и поступает в кровь до 95% серотонина. Питать нужные нам бактерии грубым волокном (25-30 граммов в сутки) и зеленью – в идеале нужно съедать аж 1200 граммов, что, как мы понимаем, малореально.
Во время экстаза и эйфории уровень этого гормона всегда высок. Серотонин не только повышает настроение, но и снижает так называемый болевой порог, отвечает за качество сна, повышает способность к обучаемости, участвует в нейтрализации аллергии. А при его нехватке наступает хандра. Чтобы серотонин вырабатывался в организме в достаточном количестве, необходим ультрафиолет. Потому его уровень падает у нас зимой, когда солнца до обидного мало.
Фото: Pexels.com
Где вырабатываются эндорфины
Про эндорфины также слышали все. Естественным путем они вырабатываются в нейронах головного мозга. Они отвечают за стрессоустойчивость, чувство эйфории при достижении заветной цели, участвуют в процессах регенерации тканей, то есть их заживления. Также задействованы в регуляции возбуждения и торможения. Например, если возникает стрессовая ситуация мы автоматически концентрируемся, усиливается наше продуктивное мышление. Мы готовы не спать ночь, напряженно работать какой-то отрезок времени ради чего-то, что кажется нам очень важным или требует незамедлительного решения. Как только вопрос разрешается естественным образом, наступает этап торможения – мы автоматически расслабляемся, организм переходит в энергосберегающий режим.
Вырабатываются эндорфины в том числе в мышцах. Все, кто регулярно занимаются спортом, знают это чувство приятной усталости и удовлетворения после занятия в фитнес-зале, урока йоги или пробежки.
Выделению эндорфинов способствует секс, послевкусие от хорошей тренировки, вкусная еда, позитивное мышление и общение с друзьями. Вполне достижимо!
Фото: Pexels.com
Коварный гормон дофамин
Дофамин также вырабатывается в мозге и служит для передачи нервных импульсов. Кроме того, это вещество синтезируется в почках и кишечнике. Дофамин отвечает за нашу удовлетворенность от еды и секса. А еще - за предвкушение заветного результата, заставляя нас действовать, чтобы его получить. И идет на спад, когда цель достигнута. Как гормон дофамин участвует в повышении артериального давления, частоте сердечных сокращений; ускорении выведения натрия с мочой. Любопытно, что дофамин вырабатывается и в процессе полноценного сна, и в процессе активной тренировки. Также нельзя не сказать, что выработку дофамина увеличивают запрещенные наркотические препараты. Увеличивают, а потом уменьшают, заставляя повышать дозу – так формируется зависимость.
Влияние дофамина подтвердил знаменитый эксперимент нейробиолога из Кембриджского университета Вольфрама Шульца. Его опыт на обезьянах показал, что уровень дофамина возрастает только тогда, когда приятное событие сильно превышает ожидания. Животные, которым давали фруктовый сок, демонстрировали наиболее яркую реакцию, когда им его не просто давали, а когда порция была больше ожидаемого. Именно в этот момент нейроны в среднем мозге срабатывали сильнее всего. Таким образом, получая приятные сюрпризы, мы испытываем удовольствие, за которое отвечают дофаминовые нейроны. И уж точно в наших силах управлять подобными реакциями. Хотя, как замечают ученые, начиная с 30 лет, люди теряют около 10% своих дофамин-нейронов каждые десять лет.
Фото: Pexels.com
Окситоцин: сколько объятий нужно нам в день
Окситоцин связывают прежде всего с материнскими чувствами. Этот гормон вырабатывается отделе центральной нервной системы и вызывает привязанность. Он помогает прохождению плода по родовым путям, обеспечивает здоровую лактацию у кормящих женщин. Каждой маме знакомо ни на что непохожее чувство удовлетворения во время кормления малыша. Если у вас нет детей, испытать прилив окситоцина вы тоже можете. Например, с помощью объятий, нежных прикосновений и поглаживаний. Минимальное количество в день – четыре раза. А лучше, если «обнимашек» будет двенадцать.
Тактильные ощущения невероятно важны для нашего эмоционального благополучия. Как правило, родители бессчетное количество раз целуют и обнимают своих маленьких детей, но с годами, взрослением их количество верно идет на спад. Дети, которым в детстве не додали тех самых «телячьих нежностей», вырастают напряженными и холодными внешне, таким людям сложнее расслабиться и идти на контакт. По этой же причине непросто приходится одиночкам.
Как почувствовать себя счастливым
Таким образом мы видим, что если говорить о гормонах счастья как о химических соединениях, то их количество можно повысить. Прежде всего:
занимаясь спортом;
употребляя определенные продукты: шоколад, бананы, творог, орехи, зелень, красный перец, алкоголь – в умеренных количествах;
занимаясь сексом (качественным – не для галочки);
регулярно высыпаясь;
получая жизненно важное количество ультрафиолета. Неслучайно мы так радуемся солнечным дням – количество людей на улицах возрастает автоматически;
получая необходимое количество объятий поглаживаний, прикосновений – можно заменить массажем или завести собаку, которая будет рада вашим объятиям (в отличие от кота).
В лабораторных условиях выяснять уровень перечисленных гормонов достаточно бессмысленно, если речь не идет о серьезных заболеваниях, включая депрессию. Ведь на длительную перспективу мы все равно испытываем удовлетворение от жизни, когда прежде всего чувствуем себя нужными и полезными другим, когда нам есть о ком заботиться, когда здоровье не доставляет проблем и когда есть с кем разделить радость и печали. Увы, даже имея все перечисленное, не все чувствуют себя счастливыми, думая, что счастье где-то впереди, что оно упадет, когда появится своя квартира, прозвучит предложение руки и сердца, увеличится зарплата и т. д. Коварный дофамин в действии. Такие люди нередко спешат со своими претензиями к психологу, который прежде в первую очередь учит провести «инвентаризацию» жизни, сосредоточиться на том ценном, что уже есть и учиться получать удовольствие от самых простых вещей.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!