Какие гормоны отвечают за счастье и как повысить их уровень в организме

По словам известного психотерапевта Андрея Курпатова, «счастье – это миф. Мы не созданы для него...» Мол, наш мозг создан эволюцией для выживания, а не получения удовольствия. Звучит не слишком обнадеживающе. Тем не менее абсолютное большинство людей стремится чувствовать себя счастливыми. Для многих счастье – это когда в жизни присутствуют качественные отношения с близкими людьми, когда наша работа полезна другим и приносит финансовое удовлетворение, когда, наконец, ничего не болит. О последнем, правда, мы задумываемся лишь когда возникают проблемы со здоровьем. А еще трудно чувствовать себя счастливым здесь и сейчас, когда хронически не высыпаешься, не чувствуешь себя в безопасности, когда серое небо за окном который день. При этом мы знаем, что существует ряд гормонов, которые значительно повышают наше физическое ощущение удовлетворенности.

Так, серотонин – гормон, который вырабатывается в процессе жизнедеятельности ряда бактерий в толстом кишечнике. Именно там абсорбируется и поступает в кровь до 95% серотонина. Питать нужные нам бактерии грубым волокном (25-30 граммов в сутки) и зеленью – в идеале нужно съедать аж 1200 граммов, что, как мы понимаем, малореально.

Во время экстаза и эйфории уровень этого гормона всегда высок. Серотонин не только повышает настроение, но и снижает так называемый болевой порог, отвечает за качество сна, повышает способность к обучаемости, участвует в нейтрализации аллергии. А при его нехватке наступает хандра. Чтобы серотонин вырабатывался в организме в достаточном количестве, необходим ультрафиолет. Потому его уровень падает у нас зимой, когда солнца до обидного мало.