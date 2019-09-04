Стало известно, что приносит людям наибольшее удовольствие в жизни

В мире невероятно количество всего, что может подарить чувство счастья — для детей высшей точкой радости порой становится мороженое или, например, долгожданная игрушка, но вот у взрослых требований для хорошей жизни чуть больше. Однако, как показало исследование, которое провела австралийская туристическая платформа, есть кое-что, в чем сходятся большая часть опрошенных — любовь к смене мест.

У респондентов спросили о занятии, которое доставляет наибольшее удовольствие в жизни, и 57% ответили: «Путешествия». В этом есть логика: благодаря туризму человек получает много эмоций во время посещений мест, которые видит только на красивых фотографиях в социальных сетях, знакомится с новыми людьми, зачастую из совершенно другой культуры и иными мировоззрением, расширяет кругозор и лучше узнает себя.

По большей части это привлекает женскую часть населения. Как сообщает австралийское издание news.com, в борьбе между путешествиями и интимными связями победу одержала любовь к смене мест у 69% женщин, в то же время как к такому решению пришли лишь 45% мужчин. Кажется, они не всегда готовы вычеркнуть важную часть жизни из списка счастья.