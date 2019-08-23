Осторожно, стресс! Как перестать нервничать по пустякам и зажить в свое удовольствие

«Я не буду жить прошлым»

Чем больше вы прокручиваете в голове моменты, которые остались в далеком прошлом и никогда больше не повторятся, тем больше вы испытываете стресс – а что было бы, если бы вы поступили так, а не иначе, могли бы вы что-то изменить? Эксперты напоминают: пока вы держитесь за прошлое, вы не даете себе возможность насладиться тем, что происходит здесь и сейчас. Кроме того, вы не задумываетесь о своем будущем, которое, поверьте, будет намного лучше и интереснее вашего прошлого.

«Я подумаю об этом завтра»

Героиня «Унесенных ветром» Скарлетт О’Хара не зря старалась не забивать свою хорошенькую голову проблемами, предпочитая «откладывать на завтра» то, что не могла (или не хотела) решить в данную минуту. А наутро решение находилось само собой – с ясной головой гораздо проще придумать что-то действительно эффективное. Попробуйте действовать также, оставляйте на утро самые сложные задачки и тогда, возможно, они перестанут казаться вам неразрешимыми и стрессовыми.

«Это мне неприятно»

Помните, еще легендарная Фаина Раневская говорила, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты и жадных мужчин. Если перефразировать эту фразу, то можно отметить, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, что доставляет вам дискомфорт и вызывает стресс. Например, если вам категорически не нравится то, чем вы занимаетесь (сама мысль о работе вызывает у вас панические атаки, тошноту и головокружение), то подумайте о том, чтобы сменить компанию или даже сферу деятельности на то, что вам будет приносить вам радость. Кроме того, приучите себя не общаться с теми людьми, которые вам не нравятся и говорить категорическое «нет» на просьбу исполнить что-то, что вам неприятно.