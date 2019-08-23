Осторожно, стресс! Как перестать нервничать по пустякам и зажить в свое удовольствие

«Я не буду жить прошлым»
Чем больше вы прокручиваете в голове моменты, которые остались в далеком прошлом и никогда больше не повторятся, тем больше вы испытываете стресс – а что было бы, если бы вы поступили так, а не иначе, могли бы вы что-то изменить? Эксперты напоминают: пока вы держитесь за прошлое, вы не даете себе возможность насладиться тем, что происходит здесь и сейчас. Кроме того, вы не задумываетесь о своем будущем, которое, поверьте, будет намного лучше и интереснее вашего прошлого.
«Я подумаю об этом завтра»
Героиня «Унесенных ветром» Скарлетт О’Хара не зря старалась не забивать свою хорошенькую голову проблемами, предпочитая «откладывать на завтра» то, что не могла (или не хотела) решить в данную минуту. А наутро решение находилось само собой – с ясной головой гораздо проще придумать что-то действительно эффективное. Попробуйте действовать также, оставляйте на утро самые сложные задачки и тогда, возможно, они перестанут казаться вам неразрешимыми и стрессовыми.
«Это мне неприятно»
Помните, еще легендарная Фаина Раневская говорила, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты и жадных мужчин. Если перефразировать эту фразу, то можно отметить, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, что доставляет вам дискомфорт и вызывает стресс. Например, если вам категорически не нравится то, чем вы занимаетесь (сама мысль о работе вызывает у вас панические атаки, тошноту и головокружение), то подумайте о том, чтобы сменить компанию или даже сферу деятельности на то, что вам будет приносить вам радость. Кроме того, приучите себя не общаться с теми людьми, которые вам не нравятся и говорить категорическое «нет» на просьбу исполнить что-то, что вам неприятно.
Фото: vostock-photo
«А давайте сегодня устроим праздник....»
Чтобы не случилось, не лишайте себя удовольствия «выйти в люди», закатить грандиозную вечеринку или исполнить какое-то свое заветное желание. Если вы будете закрываться дома, отказываться от встреч с друзьями и родными, то вы еще больше начнете загонять себя в угол, испытывая регулярный стресс. Поэтому даже если проблемы накатились, как снежный ком, приучите себя переключаться и давать организму передышку (и приятные эмоции в том числе).
«Главное – не сидеть на месте»
Эксперты напоминают, чтобы не закиснуть в рутине и не дать депрессивному настроению испортить вам жизнь, возьмите за правило регулярно учиться чему-то новому. Так вы сможете усовершенствовать свои навыки (или развить новые) и вам некогда будет хандрить и переживать по пустякам. К тому же, вы научитесь правильно расставлять приоритеты и поймете, что некоторые проблемы, на которые вы раньше смотрели с ужасом и не знали, как их решить, на самом деле таковыми не являются и справиться с ними гораздо проще, чем вы думали.
«Если мне хочется рыдать, то никто меня не остановит»
Почему-то в последнее время женщины вбили себе в голову, что сильные личности не плачут, поэтому нужно держаться и не показывать свою слабость (иначе тебя обойдут более сильные соперники и ты никогда уже не сможешь добиться впечатляющих результатов). В итоге стресс накапливается, не находит выход и… подрывает не только ваше психическое, но и физическое здоровье. Психологи уверяют, что нет ничего плохого в том, что вы хотите дать волю своим эмоциям. Если слезы предательски начали катиться с ваших глаз, найдите укромное место, где вас никто не увидит и рыдайте на здоровье. Это намного лучше, чем копить все в себе и однажды заработать нервный срыв.
Фото: vostock-photo
«Я хочу оказаться как можно дальше отсюда»
По словам психологов, это отличный способ абстрагироваться и представить, что вы сейчас находитесь где-то далеко от эпицентра событий. В том месте, где чувствуете себя комфортно и безопасно. Этот простое упражнение (если его делать правильно, в мельчайших подробностях представляя место вашего релакса) поможет избавиться от стресса и иначе взглянуть на проблему (вы увидите, что все не так страшно, как вы предполагали изначально).
«Принять ванну, выпить чашечку кофе…»
Помните, как герой культовой советской картины мечтал о горячей ванной и чашке ароматного бодрящего напитка с утра. К сожалению, его мечтам не суждено было сбыться, но у вас есть прекрасный шанс начать свое утро не как обычно в суматохе, а проснуться чуть раньше, понежиться в теплой ванне и не спеша насладиться завтраком.
«Позвольте мне помочь»
Казалось бы, настолько банальная вещь – просто помочь другому человеку, если вы видите, что ему действительно это необходимо. Например, раньше если вы видели, что пожилой женщине тяжело нести сумки, то вы бы обязательно забрали бы у нее тяжелую ношу и проводили бы до дома. А сейчас в большинстве случаев все спешат по своим делам и не замечают, что вокруг них так много людей, которым нужна помощь. А если и помогут, то будут ожидать взамен какой-то благодарности (и зачастую не на словах). Поэтому постарайтесь стать добрее и не проходить мимо тех, кто не справится с проблемами в одиночку. К тому же, закон бумеранга никто не отменял. Если вы отнесетесь к кому-то по-человечески, то вам непременно ответят тем же.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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