Как уменьшить риск падения пожилых родителей (и себя заодно) зимой — рассказывает эксперт

Не только лестницы: самые опасные места в доме

Риск падений существует не только зимой в гололедицу (но в это время года он, пожалуй, максимальный). Упасть можно в бассейне, сауне или бане. Именно поэтому для походов туда всем, независимо от возраста и состояния здоровья, нужна тщательно подобранная обувь — не просто резиновая, а удобная и плотно сидящая на ноге. К сожалению, падения нередко случаются в ванной комнате — пожилым людям обязательно нужно пользоваться скамеечкой и специальными противоскользящими ковриками как для пола, так и для самой ванны. Желательно, чтобы был поручень, за который можно держаться.

В доме самые опасные места — лестницы. Необходимо, чтобы они также имели противоскользящие элементы, а ковровое покрытие, если оно есть, было прочно закреплено. Это касается вообще всех ковров в доме. К сожалению, получить травму, в том числе сложную и опасную — например, перелом шейки бедра, можно из-за сбившегося ковра или незакрепленной дорожки. Очень важно, чтобы с пола были убраны все провода — лучше закрепить их вдоль плинтусов, а источники света должны быть расположены так, чтобы не оставалось неосвещенных участков.